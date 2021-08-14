莫德納向韓國道歉「承諾盡快供貨」 陳時中：催貨有沒有效可以觀察

全球陷入疫苗荒，南韓派出代表團赴美前往莫德納總公司「催貨」，而莫德納為此道歉並與南韓協商如何維持穩定供貨。對照國內面臨疫苗荒，更有數百萬人等嘸第二劑莫德納，不少網友在相關新聞下方留言，點名蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中、駐美代表蕭美琴等人，別再多說了，趕快去催貨！

由於原應在7、８月份送抵南韓的莫德納疫苗，不是被延後就是減半供應，南韓因此派出4人代表團登門討貨。據《韓聯社》14日報導，南韓政府抵達莫德納總部後，向其抗議交貨延遲與減產等問題，已成功讓莫德納正式道歉並與南韓協商如何維持穩定供貨。

消息曝光後，有網友在《中時新聞網》、《yahoo》相關新聞底下留言，有人說，「蔡英文、蘇貞昌、陳時中要不要趕快去催莫德納」、「跟台灣情形好像，蔡總統快派人也去總部門口要吧」、「駐美大使加油喔！輸人毋輸陣，輸陣歹看面」、「台灣缺疫苗，官員只會說 啊！人家就不出貨」、「相較日韓政府的積極行動，台灣政府真的整天只在家吹冷氣整點報時」、「請問我們的執政者是否該效仿一下？」

不過，也有網友認為「雖然登門催貨，但是沒有提前或如期供貨，只有道歉及穩定供給」。

指揮官陳時中今(14日)被問及「會不會像韓國到美國催貨疫苗」，他說，「真的到場催貨到底有沒有效果，我們可以觀察，不過我們是多方管道，主要美國溝通靠駐美代表處，不管華府或是莫德納公司，這兩方都會齊頭並進，我們這邊用視訊或文書往來，有很多人也都幫忙努力溝通協調，甚至歐洲代表處也都從相關的關係人去努力」。