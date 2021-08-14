台中市育樂街一處集合式住宅，14日12點約56分發生火警。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中市育樂街一處集合式住宅，14日12點約56分發生火警，警消到場火勢已撲滅，張女傷勢嚴重，已無生命徵象。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

更新內容15:34)七夕情人節，台中驚傳夫妻口角丈夫縱火燒死妻子悲劇！家住北區育強街41歲劉姓男子和39歲妻子吵架，疑憤而點燃75％防疫酒精造成火災，倆人14歲兒子聽到父母吵架聲從臥室出來訝然看見貯藏室起火，急奔管理室呼救，經管理員滅火並報案，唯警消到場其妻已全身90％燙傷，當場無生命徵象，送醫搶救仍不治，而劉男也全身約60％二度燒燙傷，目前收治在中國附醫。

台中市消防局14日12點56分獲報北區育強街78巷一處12樓高的集合住宅6樓發生火警，立即派遣北屯、文昌、大誠、中區分隊，並出動11輛消防車、2輛救護車、38名消防人員前往搶救。消防防救護人員抵達現場後，火勢已由民眾自行撲滅，但張女倒臥自家客廳中，全身大面積燒燙傷，已無生命徵象，而41歲劉姓男子也全身約60％二度燒燙傷。

張女經送中國醫藥大學附設醫院搶救，仍宣告不治，院方指稱張女全身92％面積三度燒燙傷，急救無效，至於劉男，臉部、右側上下肢及左上肢約有60％二度傷燙傷，目前意識清楚，收治到燒燙傷中心搶救。

警方調查，劉男與張女為夫妻關係，劉男和張女育有14歲、12歲兩名分別就讀國中和國小的兒子，14日中午兩人不知為何在貯藏室吵了起來，當時兩名子女都在臥室中，聽到爸媽吵架聲，劉男就讀國中的兒子從臥室出來就看到貯藏室有火光，立即奔下樓向管理員求救，而管理員拿滅火器上樓滅火並報案。

唯警消到場時，張女已無生命徵象，劉男則向警方坦承是他以75％防疫酒精潑灑妻子並點燃火勢，警方除查扣在現場找到已燒損毀的酒精容器，也將調查釐清事故原因，並依法究責送辦。