日本全境COVID-19疫情急速擴大，重症患者數連續兩天創新高，嚴重壓迫各地保健所工作量能。東京都政府已通令轄內保健所縮小疫調範圍，將重點放在患者健康管理。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府厚生勞動省表示，截至今天為止，全境確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）患者中，使用人工呼吸器或在加護病房接受治療的重症患者，較昨天增加43人，來到1521人，連續兩天創新高紀錄。

隨著疫情快速擴散，難以住院、被迫於自宅療養的患者持續增加，也讓日本各地許多保健所疲於因應，工作量能相當緊繃。

東京都政府本月10日通令轄內保健所，要求以掌握患者症狀或重症化風險、有助患者盡速接受適當醫療為重點。至於調查密切接觸者或傳染途徑的疫調，東京都政府希望保健所考量優先程度，執行有效果且效率高的疫調。

東京都政府相關人士透露，疫調對象僅限和患者同住的家人，以及確診者出現的學校、醫療機構及高齡者設施等處；至於在職場或聚餐等場合染疫的情況，則不進行匡列密切接觸者的疫調。

雖然疫調可以透過讓有感染可能的民眾在家隔離等做法，避免大規模群聚感染，但疫情一旦擴大就會壓迫到保健所的處理能量，目前鄰近東京都的埼玉縣也決定縮小疫調範圍。

東京都中央區保健所健康推進課課長吉川秀夫說，光是因應自宅療養患者出現呼吸困難的狀況就已經忙得不可開交，縮小疫調範圍實在是不得已的判斷。