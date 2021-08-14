泰國近日爆發第三波新冠肺炎疫情，甚至連2天單日確診數破紀錄(12日22782例、13日23418例)。由於先前傳出逾600名醫護接種科興疫苗卻仍染疫，讓泰國宣布補打其他疫苗。不過，近日卻傳出1名衛生官員，在完成2劑科興疫苗並補打1劑輝瑞疫苗後，隔日鼻孔流血倒斃醫院的憾事。

根據泰國媒體「MGR ONLINE」報導，這起意外發生在泰國披集府坡他列縣，死者為44歲的男性衛生官員，名叫潘思禮（Rachot Pansri）。潘思禮在完成兩劑科興疫苗施打後，於10日接受輝瑞疫苗加強劑，並於11日被發現臉朝下倒斃於醫院中。

初步調查後發現，死者有哮喘病史，偶爾使用噴劑。警方發現他鼻孔流出大量血跡，地面也血跡斑斑，而鄰近房間也有血液痕跡。目前已將遺體送往解剖驗屍，以釐清是否真為混打疫苗所致。

泰國2月開始為醫療人員接種科興疫苗，但即使已經完成2劑疫苗接種，卻仍有618人傳出感染、1人死亡、1人重症。由於泰國醫療體系已因疫情爆炸而瀕臨崩潰邊緣，若再傳出醫療人員染疫後果不堪設想。

朱拉隆功大學神經科醫師、新興疾病健康科學中心主任席拉瓦(Thiravat Hemachudha)日前指出，根據一項針對接受2劑科興疫苗的人進行的研究，其抗體水平為70%；但對在英國發現的Alpha變種毒株或印度發現的Delta變種毒株卻幾乎無效。

考量到醫護與衛生官員面臨更高的風險，有必要補打加強針，潘思禮因此接受輝瑞疫苗作為補強針，卻不幸傳出憾事。

泰國近日因Delta變種病毒而疫情大爆炸。13日單日確診數達23418人，創下歷史新高，死亡人數為184人；其中，監獄囚犯染疫約388例，一般人則有23030例。