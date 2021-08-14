手機截圖Apple Podcast排行榜。凱渥提供

路嘉欣和趙逸嵐（小8）的Podcast節目《阿路八》，上線短短2天，在排行榜上意外超越「國師」唐綺陽的《唐揚居酒屋》，讓2人直呼太不可思議。路嘉欣說：「實在太驚喜了，國師一直是我的精神指標，即使只超越1天也很值得截圖和大家炫耀。」

2人決定回饋支持他們的親朋好友，不要讓大家等太久，今天七夕將提前送上新的集數「第一集吧（上）」，內容目前保密，但是小8透露新的集數爆笑等級又更上一層樓，邁向國際離譜，她更建議周日晚上8點在觀看《全明星運動會2》之前，可以先聽《阿路八》輕鬆一下暖暖身。

聽過日前「第零集吧」的聽眾紛紛在各處留言、私訊「2個人誠實豆沙包吃到飽，真正幽默有夠好笑」、「當作工作BGM無限連播」、「好聽！喜歡你們的內容設定，就像談話頭那樣」、「覺得你們聊團體生活好有趣，勾起學生時代的回憶」、「小路聲音好好聽」。

楊子儀留言「已被情勒」、藍隊領隊錢薇娟則表示「好好聽，尤其是洗衣服那段，想聽更多巡迴的小故事」、導演陳怡妤說：「嘴角快上揚到太陽穴了，豪喜歡。」演員鮑奕安表示：「正在聽，開始20秒已經笑到不行。」

2人說：「《阿路八》是一個新的組合，需要大家支持，我們也會努力創作，也歡迎各大廠商找我們合作。」