台南市佳里區佳東路保安宮前路面下陷，水利局開挖搶修。(台南市水利局提供／劉秀芬台南傳真)

台南市佳里區佳東路保安宮前路面昨日下午出現下陷，台南市長黃偉哲第一時間關切，並指示副祕書長邱忠川擔任現場指揮官，由水利局與佳里區公所至現場進行緊急搶修，水利局已指派廠商漏夜施工，預計於8月16日夜間完成搶修並全線通車。

佳里區長朱雅宏表示，昨日接獲通報後，相關單位至現場查看，發現2處路面下陷，範圍約為4公尺寬、12公尺長及3公尺寬、5公尺長，水利局立即指派交管人員現場引導交通，並緊急調派搶修搶險廠商至現場進行道路開挖，佳里區公所及管線單位也都派員至現場。

經今日上午持續開挖結果，發現因連續多日的強降雨，造成地下水位上升，地下排水老舊箱涵位移產生裂縫，水利局將持續進行搶修，預計於8月16日夜間完成修補。

另因為施工需使用部分車道，目前維持2車道通行，用路人行經此處務必減速慢行或提早因應改道行駛，往學甲方向用路人也建議提前於忠孝路改道。