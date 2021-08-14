今年義民祭由枋寮聯庄輪值，恭迎黑令旗到15個里的宮廟駐錫。（羅浚濱攝）

新埔褒忠義民廟祭典今年輪由枋寮聯庄輪值，14日舉行祭典區恭迎義民爺儀式，為防疫分流由竹北市和新埔鎮祭典區15個里，恭迎黑令旗回各里宮廟安座，展開奉飯儀式，為2021新竹縣義民祭揭開序幕。

枋寮聯庄祭典區範圍包含新埔鎮5個里、竹北市11個里及新竹市前溪里，祭典區內的里長等地方人士，14日一早就帶祭品到義民廟，由縣長楊文科、義民廟董事長林光華及枋寮聯庄祭典區總爐主林錦華等人上香祭拜後，恭迎代表義民爺的黑令旗，過香傳遞給15個里的宮廟迎回駐錫。

楊文科祈求義民爺保佑，讓疫情盡快退散，讓民眾恢復正常生活，他說，今年是義民廟創建第233周年，因疫情採分流方式恭迎義民爺，後續活動也轉為線上直播辦理，歡迎民眾觀賞文化局的系列節目，一起來慶祝義民祭典，傳承客家精神文化。

文化局長李安妤表示，今年義民祭受到疫情影響，許多活動轉為線上辦理，8月27日義民爺祭祀大典，將同步在縣府及文化局臉書粉絲專頁直播，讓全國民眾都可觀賞這場盛事。2021全國義民祭在新竹縣相關訊息，請上文化局官網。

枋寮聯庄祭典區總爐主林錦華表示，祭典科儀受疫情影響，面臨很多挑戰及改變，祭典儀式縮小規模辦理，並採15個據點分流方式恭迎義民爺，奉飯儀式也縮短為半個月，在25到27日的三天將發通行證，採取「認證不認人」方式減少群聚。

25日義民廟前廣場舉行豎燈篙祭儀，26日下午在褒忠橋下鳳山溪放水燈招引水路孤魂，27日上午舉行義民爺祭祀大典、交接值年總爐主、獻午供，傍晚在枋寮祭典區舉辦普度、收孤、大士爺羽化等傳統祭典。