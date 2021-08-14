新冠疫情爆發以來，不少人選擇居家工作，隨著疫情緩解大家開始逐漸正常生活，但長期待在家中難免放縱了身材，日本網站Oricon公布了由女性選出《第6屆最理想身材》排行榜票選。

日本網站ORICON NEWS在13日公布，由20~50歲500名女性選出的《第6屆最理想身材》排行榜票選。今年由去年的亞軍成為冠軍，是34歲「日版張鈞甯」前女主播田中美奈實，她維持身材的方式，去健身房鍛鍊及每日喝3公升水，好身材也受內衣品牌青睞而拿下代言。

田中美奈實雖然只有153cm，大學時期卻憑著甜美臉蛋與完美的身材比例，在校園選美比賽中脫穎而出，2009年大學畢業後便進入TBS電視台擔任播報員，以清新又優雅的形象成功收服觀眾的心。但自從2019年推出第一本寫真集後便一脫成名，不僅大賣超過50萬本，玲瓏有緻的好身材，成為許多人心目中的性感女神。

而今年第2名是34歲影后長澤雅美，她是去年第4名有著168cm身高的修長比例，而長澤雅美為紀念出道20週年也發行寫真集；第3名是36歲的綾瀨遙166cm身高，有著「國民女神」封號，之前代言平價品牌時一件白背心，完美呈現綾瀨遙傲人的上圍。

日本網站ORICON NEWS《第6屆最理想身材》公布的4~10名排行榜分別依序為「蘿拉ROLA」、「米倉涼子」、「深田恭子」、「中村杏」、「富永愛」、「中條彩未」、「森星」。