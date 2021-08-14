國內目前部分特定的場所如長照機構，要求民眾有打過疫苗才能探視，但不少民眾擔憂，在國外接種過完整的疫苗，但沒有台灣自己的小黃卡，回國該如何認證？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前沒有與其他國家雙邊認證的機制，因此會以其他國家開的證明為主。

陳時中說，在其他區域打過疫苗的，當地都會核發相關證明，我國沒有辦法幫忙開證明，也沒有雙邊認證機制，民眾返國後若有需求，會以接種當地開的證明為主。

至於在國外混打疫苗，回國後我方是否會承認有效性？陳時中表示，打的如果是我國有發EUA的，打的順序也符合我們要的，那效果就會承認。

對於帛琉旅遊泡泡2.0今日首發，台北市長柯文哲說旅客返國的5天加強版自主管理結束後，PCR是誰要做，這部分都沒有接到中央通知。陳時中回應，4月7日上一波旅遊泡泡就有這樣的規定，當時已有發文給地方政府，地方若有需要，疫情指揮中心可以補發一次文。

指揮中心發言人莊人祥說，衛福部預計月底推出數位黃卡「疫苗數位證明簽發平台」，不過目前在國外打疫苗的證明還無法彙整到接種資料庫中。因此民眾若赴帛琉接種疫苗，未來在國內特定場合被要求出示證明，仍須先以紙本證明為主，必須出示當地的接種證明，或當地的證明加上台灣的黃卡，來證明自己打過1劑或2劑疫苗。