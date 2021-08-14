國內疫苗面臨「斷流」，有議員質疑中央護航國產疫苗，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，沒有所謂誰護航誰，當然希望更多人打到疫苗。至於國際疫苗到貨時程，陳時中一如以往並未證實，僅表示「只能跟大家講這段時間會來。」

陳時中表示，就是有這麼多的登記預約，就這麼多的量，就照著這樣打，大家也不用去想這個事情，我們就是有多少量就提供出來，當然希望能夠更多人打到疫苗，這是我們政策的目標。

外電報導南韓派代表團赴美向莫德納公司催貨，獲得正面回應，是否可能擠壓到我國的供貨時程。對此陳時中表示，韓國政府有誠意到美國，當然就是禮尚往來，全世界供應量這麼大，縱使有調整也不會影響到我們；我們這次被影響還是一個全球性的因素，大家都知道延遲了一個月左右。

至於我國是否有計畫效法南韓赴疫苗廠催貨，陳時中表示，其實真的到疫苗廠催貨有沒有效果，我們可以觀察，我們是多方管道，大家在自己的職位上，主要在美國的溝通還是靠駐美代表處，不管在華府也好，跟莫德納公司也好，都會齊頭並進，用視訊的方式或者文書往來，有很多人也都幫忙在努力溝通協調，甚至遠在歐洲的代表處也都從關係人去努力。

BNT疫苗傳出將提早在9月中到貨，對此陳時中並未證實，僅表示疫苗到貨時程都有保密協定在，「只能跟大家講這段時間會來。」

據指揮中心統計，昨天（13日）單日接種13.3萬人次；目前累計接種974萬9241人次，疫苗人口涵蓋率38.77％，劑次人口比41.54％。