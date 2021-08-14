【LIVE直播】新北市防疫記者會｜2021.08.14

新北市今日新增2例，打破了昨日睽違96天迎來的零確診，新北市市長侯友宜昨日在防疫記者會上強調，面對疫情起伏應持平常心，一日的零不代表日後都會是零，也拿出將病毒阻絕於境外的決心，召集市內26間防疫旅館業者，研討防堵病毒的措舉，市府團隊將於下午3時召開疫情記者會說明。

侯友宜說，今日新增2個個案都是居家隔離的陽性個案，皆來自於樹林，屬於家戶感染，而截至13日居家隔離情形，共有566人被列管，有28人可解除隔離。今日案例接觸者有3人、居家隔離3人。

新北市衛生局長陳潤秋補充，這2例都是先前新莊家族群聚感染衍生個案，全案目前累計已有14人確診。

此外，永和社區某社區5人確診，市府派出機動篩檢站，迄今已篩檢1679人，除2例陽性外，其他都是陰性，無其他確診個案，侯友宜說，希望市民出來篩檢，時間到今天下午4點半，在永和仁愛公園活動中心，鼓勵大家出來篩檢。

中央流行疫情指揮中心今(14)日公布國內新增7例COVID-19確定病例，分別為3例本土及4例境外移入；另確診個案中新增2例死亡。

指揮中心表示，今日新增之3例本土病例(其中2例為居家隔離期間陽性者)，為1例男性、2例女性，年齡介於30多歲至60多歲，發病日均為今(2021)年8月12日。個案分布為新北市2例、臺北市1例；其中2例為已知感染源、1例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心說明，今日新增2例死亡個案中，案4213為50多歲男性，有慢性病史及相關活動接觸史，5月17日起陸續出現咳嗽有痰、胸痛、腹瀉症狀，5月22日就醫採檢並住院隔離治療，5月23日確診，6月11日解除隔離並出院，6月21日因其他原因死亡。案11423為90多歲女性，有慢性病史、無相關活動接觸史，6月3日出現發燒、咳嗽、嘔吐症狀，6月5日就醫採檢並住院隔離治療，6月7日確診，6月22日解除隔離並出院，7月12日因其他原因死亡。