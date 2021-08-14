我國7月27日宣布調降防疫警戒至第2級，電子遊戲場則繼續被屏除在開放名單外，業者質疑，相較於密閉空間的健身房、電影院、美容美體業、無人娃娃機店都已開放，無法全程配戴口罩的餐廳內用、游泳池也已開放營業，能夠維持更高防疫標準的電子遊戲場卻未被納入，鬆綁政策標準。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應，相關行業覺得有開放必要，建議先跟主管單位提出，主管單位再向疫情指揮中心提出營業指引，並一起討論是否開放。