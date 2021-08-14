電子遊戲場降級未開放 業者不滿 14:472021/08/14 中時 陳祐誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 電子遊戲場降級未開放，引發業者不滿。（圖／Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 我國7月27日宣布調降防疫警戒至第2級，電子遊戲場則繼續被屏除在開放名單外，業者質疑，相較於密閉空間的健身房、電影院、美容美體業、無人娃娃機店都已開放，無法全程配戴口罩的餐廳內用、游泳池也已開放營業，能夠維持更高防疫標準的電子遊戲場卻未被納入，鬆綁政策標準。 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應，相關行業覺得有開放必要，建議先跟主管單位提出，主管單位再向疫情指揮中心提出營業指引，並一起討論是否開放。 中國南方航空貨運公司獲批營運 助力粵港澳大灣區空運出貨 討工作權 台南萬象舞廳組產業社團 #電子遊戲場 #業者 #營業標準 #指揮中心 #開放 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股季線保衛戰 這個關鍵價見生死 14:302021/08/14 財經 高端疫苗接種對象出爐 36歲以上都打得到 14:112021/08/14 生活 李光洙超瘋舉動再添一樁 為遊戲斷髮嚇壞隊友 11:052021/08/14 娛樂 柯文哲饒慶鈴搭熱氣球 挨批雙標防疫 04:102021/08/14 地方新聞 房貸沒還完 也能承作以房養老 08:252021/08/14 產業特刊 華銀萬張東奧卡 首日快搶完 04:102021/08/14 財經焦點 高端有多少可打 陳時中稱沒把握 04:102021/08/14 焦點要聞 陳時中人權說是笑話 04:102021/08/14 時論廣場 補教業非法聘外師未打疫苗 教育部：必要時令停招或廢照 13:202021/08/14 生活 就是要WHO認證 04:102021/08/14 時論廣場 先以樂購蝦皮維持金流服務 04:102021/08/14 財經要聞 生活熱門新聞 年輕人見高端預約資格秒心寒 35歲嘆：真的什麼都沒有 - 生活 七夕激情交戰手冊曝 醫勸：愛愛3姿勢超危險 - 生活 月付妻22萬生活費嫌不夠 醫師崩潰：我1年只休7天 - 生活 疫苗見底 傳BNT提早到貨 陳時中一句話回應 - 生活 5倍券不夠 各縣市加碼一次看 沒跟到虧大了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。