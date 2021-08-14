卜蜂公司計畫在花蓮設廠，花蓮反卜蜂自救聯盟成員，日前到議會陳情，呼籲退回縣府訂定「花蓮縣新設置畜牧場管理自治條例」，並提出農舍、遵守原基法、距離住宅500公尺等3大訴求，不過，地方畜牧業者認為遭污名化，一直吵一直抗議，根本就要「滅農」，決定今起暫不出豬、雞；自救會則強調一向支持在地畜牧業者，只是想讓花蓮更好，絕不是和縣府對幹的「刁民」。

養雞大廠卜蜂公司計畫在花蓮中區設置大型養雞廠，地方居民反彈，強烈抗議，迫使花蓮縣政府將卜蜂撤照，同時允諾訂定自治條例才平息抗陳事件。歷經一年多，縣府訂出「花蓮縣新設置畜牧場管理自治條例草案」，已送入縣議會臨時大會，預計18日二、三讀，反卜蜂自救聯盟上週到議會陳情，希望議員把關，並呼籲縣府勿強度關山。

包括花蓮縣養豬協會、花東養豬協會、花蓮縣瑞穗乳牛產銷班聯名，今在地方媒體刊登「花蓮縣全體畜牧業者站出來」廣告，反擊環團、反卜蜂自救會不實指控，讓在地畜牧業者受壓迫，已無生存空間，要求不要汙名化、打壓和欺負畜牧業，並告知今天起暫不出豬雞。

「一直吵下去，一直抗議，打壓在地畜牧業，對花蓮真的是好事嗎？」養豬協會理事長陳志忠說，自治條例草案要求畜牧場距離民宅等要300公尺，但部分團體還要求拉長到500甚至1000公尺，而且農舍也要列入計算；花東縱谷地形狹長，300公尺已經很困難，若要再拉長，等於滅農。更何況，農舍和畜牧場都蓋在農地上，他反問，農舍憑什麼要高人一等？

陳志忠舉宜蘭畜牧條例為例，92年通過自治條例，規定距離僅100公尺，但到現在「沒有半場過」，宜蘭豬源高達6、7成來自外地，沒辦法自主，均價也比較高，受害的還是消費者。花蓮屬於封閉市場，在地豬農每天辛苦提供優質肉類蛋白，但卻被汙名化、被壓迫。現有自治條例已很嚴格，還有相關的環保法規、畜牧法約束，若要再加嚴，會影響下一代投入畜牧產業的意願，整個產業會垮掉的。

「自救會立場很痛心！」反卜蜂自救聯盟會長張家蕙重申，他們立場反大型畜牧業，且一直都是站在在地畜牧業者角度看自治條例，不知道為什麼會刊登報紙，抹黑自救會的努力，她也認為，為何縣府要抹黑，讓人民吵架，自救會要求畜牧業設廠拉到500公尺，臭味是沒辦法有效減少或降低，300公尺一樣是聞到臭味，這些都有科學數據佐證，不是無理要求。若訂出合理合法規範，對大家都好。

自救會也在臉書PO文，不論花蓮、鳳林、壽豐或是光復的反卜蜂自救會的成員們，大家也都是生活在花蓮從事不同領域工作的一般百姓而已，不是要和縣府對幹的「刁民」，只是想讓花蓮更好，大家都能提供多元的看見和想法。

縣府農業處長吳昆儒說，縣府利用一年時間，辦理10場地方和平台說明會，充分聽取雙方意見，訂出適合花蓮的版本送審，現在決定權在議會。他說，畜牧業者表達不滿，買賣之間沒辦法做強迫，但縣府會努力協調，維護大眾權益。