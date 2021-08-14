【愛傳媒程富陽專欄】農曆7月15日的中元節，雖還有幾天才蒞臨，但台灣已有不少家庭從日前8月8日父親節，就開始準備起三牲祭品，祭拜「普渡公」及「好兄弟」了，因為是日剛好恰逢俗稱「鬼門開」的農曆7月1日。

其實，全球疫情嚴峻，臺灣亦不可免，5月以來，早已掀起一波又一波的風聲鶴唳，草木皆兵，雖鬼月未至，實有8百多條性命，因政府的疫苗採購政策失誤，已冤枉先行為鬼了；最近網路更流傳有「疫苗打高端，骨灰讓人端；捲起衣袖打高端，寫好遺書上雲端。」讓人聞之背脊發涼；看來，今年的中元「鬼月」，是不能等閒待之，免得人鬼雜遝，難保雖陰陽分界，到頭來卻殊途同歸，豈不哀哉！

但今天，我們不妨趁著中元祭拜之際，也來閒聊這個在中華文化裡頭，深具彿、道兩教諸多傳說與元素的民俗節日。

其實，這個行之千年的地方民俗「中元節」，係起源於紀元1～2世紀東漢張道陵所創的「道教」，該教全年實施有三次盛會；分別是天宮大帝、地宮大帝及水宮大帝的誕辰，合稱「三元」。

通常我們習慣稱正月15日為「上元」，係天宮大帝舉行賜福的時節；7月15日稱為「中元」，是地宮大帝用以赦免亡魂的罪日，由特任官普渡公代為執行；10月15日稱為「下元」，則是水官大帝為農民豐收、酬謝土地的日子。

但一般地方民俗，總偏愛彿教中《盂蘭盆經》的故事；盂蘭盆（ullambana）是印度梵語，盂蘭意思是「倒懸」，盆則是「器皿」之意；所以，「盂蘭盆」的意思，就是用來救倒懸痛苦的器物；衍生之意，即是用盆皿裝滿生疏五果，供養佛陀和僧侶，以拯救入地獄的苦難眾生。

而其中最為膾炙人口，引為「中元普渡」的由來，即相傳是佛祖手下第一尊者「目犍連」；有一天，他透過他的神通眼，看到了自己死去的母親混在惡鬼群裡，餓的不成人形，備受痛苦，於是目蓮尊者用缽盛飯，端給母親；誰知，飯一入口，頓時化成炭火，尊者看到自己的母親受烈火煎熬，內心真是痛苦不堪，於是請求佛祖指點，如何營救母親脫離苦海。

佛祖說：「你母親生前自私刻薄，不行善事，致有如此報應，要救她，需在7月15日當天，準備羅列百味五果供養眾餓鬼，結合所有僧侶及眾神的威力，方能拯救陷在地獄的母親脫離苦海，早日投胎。」於是，目犍連尊者照著佛祖的指示去做，最後不僅解救出自己的母親，並普渡了天下眾生的父母親，這在佛教稱為「盂蘭盆」法會，而兩岸的祭祀方式，也幾乎雷同。

雖說中元節是農曆7月15日，但因在7月1日（俗稱開鬼門），地獄眾鬼即已散放人間以為乞食；因此，只要在農曆7月1日～15日之間準備祭品祭祀，鬼神都會照單全收，予以降福。

較有趣的說法是，祭祀時間最好在午時（12點）以後，最佳時辰則選在未、申時之際（下午1點～5點間）；我暗想莫非乃考慮眾鬼睡得晚，剛起床，正好「早午餐」一起享用，吃完了，正好趕回去準備就寢，不會賴著不走；致於祭祀的物品及方式，各有說法，但忌諱同時擺設香蕉、李子及梨子（因為諧音為「叫你來」）。但其實只要心誠，無論神鬼，是不會太計較祭拜什麼祭品的。

事實上，中華文化豈止敬神而已，對祭鬼一事，也向來不馬虎；如臺灣基隆，每在「中元祭」之日，就群聚在俱特色的水岸邊施放水燈，為十方兄弟亮光指道；而宜蘭頭城每年的「搶孤大賽」，更讓陰陽兩界，人鬼同慶，一起見證人世間的喜慶熱鬧；但今年因疫情，怕是只能人鬼殊途，各行其道了。

至於無論是中國唐朝李商隱那：「絳節飄飄宮國來，中元朝拜上清回。」的冥遊；或殷堯藩那：「上界秋光凈，中元夜氣清。」的迴音；抑或李郢那：「江南水寺中元夜，金粟欄邊見月娥。」的意趣；還是清朝龐塏那：「萬樹涼生霜氣清，中元月上九衢明。」的遙想；早已融為中華民族古意盎然的文化詩情，而非如今臺灣「全聯式」的鬼話連篇。

清朝福建巡輔王凱泰在《臺灣雜詠》中說：「道場普度妥幽魂，原有盂蘭古意存；卻怪紅箋貼門首，肉山酒海慶中元。」即認為鬼月與中元，都是結合咱們中華古老宗教教義，來弘揚孝道，勉人行善，發揮人溺己溺的正面節慶意義，而非以肉食祭拜鬼神，曲意奉迎，並祈求自利避邪的自私行徑。

如今，海峽兩岸無論是藉「中元普渡」，祭拜這個「鬼神並存」的民俗善念；或者假清明祭祖，以示淵源懷遠；抑或慶端節裹粽筏舟，以彰忠貞氣節；還是逢中秋食餅，以懍同盟連心；或是賀春節團聚，以祈萬眾安康，都是綿延中華文化的傳承，豈是目前臺灣執政者用「去中」的教改方式可以泯滅的。

今年，逢疫情而適此節，何不讓兩岸暫擱政治意識紛爭，祈兩岸民眾共藉幾柱清香以敬神；齊貢三牲瓜果以獻鬼；讓目前這個只言鬼不言詩，只祭物不祭心，只惠己不惠鬼的社會，匯入一股心念為善的中華傳統虔誠信仰，來拉近兩岸彼此的文化心靈以抗疫，並為兩岸「中元」，共同祭禱！

作者為退役上校

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