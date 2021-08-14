有「電競女神」之稱的知名女星解婕翎，主持電玩節目以活潑俏皮風格打開知名度，擁有甜美外型及傲人身材的她，IG擁有63萬多人追蹤的超高人氣，日前與好姐妹們開直播聊天時，尺度幾乎沒有設限，還自爆敏感部位，立刻引起網友議論。

解婕翎日前與好友Sandy、大魚、小葵以及表妹陸子玄直播聊天，她透露5個人有一個LINE群組，平時會在群組分享生活點滴，平常會定時聚會的5人，礙於疫情已經許久未相聚，便決定直播談心，順便玩真心話大冒險，沒想到5個人聊天尺度大開，像是解婕翎被問到穿什麼顏色內褲時，她回答出答案時見沒人相信，竟直接拉下褲子給所有人看，讓姐妹看到激動尖叫。

解婕翎與友人自爆身體敏感部位。（圖／解婕翎Youtube）

此外聊到「異性碰妳最敏感的地方是哪裡？」所有人的答案包含頭、脖子、耳朵、腳趾、胸部等部位，解婕翎則透露敏感部位是耳朵，更自爆「有人對著我的耳朵呼氣，講一些竊竊私語的話，或是吹空氣，我真的會受不了」，這讓姐妹們故意用氣音對著麥克風講話，來測試是否如她所言，沒想到這讓解婕翎直呼：「受不了啦」，不僅在鏡頭大露香肩，還佯裝要脫衣服，讓粉絲們看的血脈賁張。

今天是大人半夜話題，小朋友去睡覺。女生的話題無極限啊(影片/解婕翎youtube)

對此，網友紛紛在影片底下留言：「超愛這類型的影片，跟自己的好朋友說不為人知的秘密真的非常刺激」、「女生聊話題真的無極限，也能接受一點點黃標內容在裡面」、「女生有時候話題比男生還OPEN」，可說是獲得廣大迴響。