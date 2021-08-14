針對行政院將直接發「五倍券」，民眾不須再拿1000元兌換，雲林縣長張麗善表示，民眾現在最需要的是救命、救苦的「錢」，振興券無法用在小額的庶民經濟、掛號費等，屆時發下來雲林縣只能小規模加碼刺激消費。

張麗善說，民眾還在需要紓困的階段，為什麼不發現金呢？這就是待用餐還存在的原因，要維持基本生活，現金是最好的，振興券不是百用，無用在小額的庶民經濟，早餐店買30元、菜市場買幾樣菜，攤商不會願意找零，上醫院也無法拿來取代掛號費和部分負擔。

她表示，民眾現在需要的是救命的「錢」、救苦的「錢」， 愁吃愁穿的人也不敢鋪張消費，振興券只能用在特定行業，發現金才是最接近民意。

張麗善表示，發振興券（五倍券）取代發現金，在她看來是「下策」，雲林縣政府因應下策的下下策是舉辦抽汽車活動，可能舉辦花500元振興券就送1張摸彩券加碼活動。

她說，各縣市做自己有能力做的，聽說有些縣市原本規畫幫忙民眾出1000元買券，對雲林縣而言要花6、7億元，這是不太可能的。