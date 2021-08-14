性學專家許藍方有「最美博士」封號，近年常上節目成為螢光幕前的寵兒，幾天前她卻捲入與已婚醫師有染疑雲，對此，許藍方3度發出聲明，表示將以毀謗名譽等罪名提告維護自身名譽。近日她一連消失在兩個電視節目，連自己的Youtube頻道也停止更新，今(14日)媒體報導，有讀者指出在交友網站發現許藍方身影，細看個人資料應是烏龍一場。

許藍方日前發聲明否認週刊報導，強調與已婚醫師並無不正當來往，也沒有身體接觸，報導內容子虛烏有，雙方將近一年沒連繫，接著她進一步表示，是已婚醫師去年9月主動聯繫並告知有婚姻感情問題，她才「基於多年情誼聽其所苦」，而已婚醫師夫婦聲明表示「握有私密照」，許藍方更三度駁斥「絕非事實」，已請律師提告追究對方毀謗名譽等法律責任。

許藍方傳出暫離演藝圈避風頭。（圖／翻攝自許藍方博士 Dr. Gracie臉書）

許藍方一連發出三份聲明後，在臉書專頁上便停止發文，昨傳出她每週四固定參加的《11點熱吵店》、每週五錄影的《57健康同學會》，這週許藍方都沒現身，經營的Youtube頻道「Dr.She」原本每周五會上架新節目，昨卻停止，對此，經紀人澄清前兩個節目許藍方本來就不是固定嘉賓，而Youtube頻道沒要停止，只是暫緩更新。

據《三立新聞網》報導，近日有讀者指出在交友軟體看到許藍方的照片，簡介寫下：「因為工作環境的關係，交友圈比較小」，但仔細看年齡43歲、身高166公分等，都與37歲、身高約160公分的許藍方不符，最令人驚訝的是該網友自稱「離婚」，推測許藍方的照片應是被有心人士盜用交友，讓神隱中的許藍方衰躺中槍。