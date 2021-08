2020年起受疫情影響下,各行業皆受到衝擊,而在廣告行銷相關領域上,必需不斷突破原有的商業模式,尋找新契機。時報奬項在疫情下仍堅持與廣告人攜手持續向前,找回廣告的初心,用創意讓世界變的更美好。

電通國華於2007 年 6 月 1 日,由創立於西元 1961 年國華廣告與電通康信正式合併更名,可算是台灣歷史最悠久的廣告代理商。電通國華不僅擁有電通集團全球品牌建構、整合行銷溝通的 Know-how,更有長期在台灣本地扎根發展的全方位服務經驗。回顧2020年電通國華dentsu one在時報金像奬及金手指奬中表現亮眼,而如何由傳統媒體的廣告代理商,成功轉型到數位多元服務?執行創意總監Hayley文雅慧表示:接受挑戰 化解危機,「只要有客戶在,挑戰就會在,有挑戰在,樂趣就會在」,這行業很有趣,因為每一天的挑戰都不一樣,但創意是永遠不變的,文雅慧鼓勵大家勇於接受挑戰。

電通國華執行創意總監Hayley文雅慧(圖/時報奬執行委員會提供)

提到在提案過程中,如何發想創意來源?文雅慧表示,做這個行業,是一個很有趣的事情,每一年遇到的挑戰都不一樣,所有東西,都可能是你的創意展現的空間。而創意就是把每一個問題都像一張白紙,看你怎麼樣去把這張白紙,變成一個屬於你的好作品,現在世代轉型到什麼都可以做,讓創意變得更有趣、更有挑戰,所以這個行業永遠就會很好玩。從事這個行業過程中,傳統的廣告公司要如何轉型,所有人對數位跟技術都是害怕的,我們必須要拿出很多的信心給我們自己跟客戶,證明我們是可以做這件事情,而這幾年最大的挑戰,就是告訴別人,不要把我們當傳統公司,我們可以解決客戶的任何問題。

資深創意總監Tony林緯豪(圖/時報奬執行委員會提供)

獲得2020影片類 / 飲料及酒項金像奬,「我們是您的一員,不論什麼困難,我們隨時都會帶給您能量」- in能量果凍,創意總監Tony林緯豪表示,這個作品因受疫情背景,感覺未來世界的氛圍較難以預料,我們希望品牌傳逹給消費者「我們是您的一員,不論遇到什麼困難,我們隨時隨地都會帶給您能量」,藉由事事難料這個概念,把品牌的特性及產品帶進來。過程中的最大挑戰是廣告預算有限,但產品有六個,客戶希望每一個作品都拍1支影片,還好我們找來的小龍導演、製作方及演員都很幫忙, 24小時工作將這次任務完成,真的讓我很感動。

創意總監Mika吳美佳(圖/時報奬執行委員會提供)

創意總監Mika吳美佳表示,「既然我們是做廣告的,所有的行銷應該要為品牌服務」。在ASUS Zen Book "Art is for everybody" 互動藝術展這作品,2020年取得多個奬項,包括: 應用類互動裝置應用金手指奬、行銷類用戶體驗行銷銀手指奬、創意類互動創意銀手指獎及各類項佳作等,獲奬團隊替這個案子辦了一場「不一樣」的藝術展,與藝術家王宗欣合作,利用數據加上科技,捕捉觀展人的一舉一動,將這些動作轉成綺麗的影像展示出來,在看展同時也成為場中展覽的藝術家。在創作發想的過程裡跳出畢卡索的一句名言:「每一個小孩其實都是藝術家,問題是怎麼讓長大後的人還是一個藝術家?」, 我們認為這句話要表現的是 : 每一個人心內,其實都是想創造的。所以我們這利用這次藝術展去激發每個人天生的、被遺忘的藝術天分,顛覆了體驗展覽的一個模式「我們讓來觀展人自己也成為藝術家本身」。而在這次展覽中現場使用的電腦都用這部電腦,讓來看展的人都能真正體驗電腦本身的高效性能,且觀眾在觀看過程中會激發正面積極的情感,這情感也灌輸到ASUS品牌。從這案例中她感受到廣告人必需具有跨界串連的能力才能為品牌宣傳帶來更多可能性。

獲得2020影片類飲料及酒項金像奬/作品名稱:in果凍 那對警探量;代理商:電通國華、廣告主:台灣森永製菓(圖/時報奬執行委員會提供)

第44屆時報金像奬暨金手指奬作品徵集時間即日起至8月31日止,歡迎各代理公司、製作公司、廣告主,媒體等報名參賽 獎項參賽辦法詳細內容請參閱: