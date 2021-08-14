有錢人除了很會投資，還有不少省錢妙招，股神巴菲特說「別等到錢花完後，才存剩下來的錢；而是先存錢再花那些多出來的錢」；台灣經營之神王永慶也曾說「存一塊錢才是一塊錢」，可見富豪們都是從省錢、存錢的基本功練起，點滴累積財富。

月薪30K的小資族不妨學習巴菲特、比爾蓋茲等富人的10招省錢秘訣，如不喝星巴克、只用1張信用卡，有錢人「不做」的事情，看似小事，但年輕人學著改變既有的習慣或是心態，其實成為有錢人並不難。

1. 不會衝動購物

香港財經時報報導，「衝動消費」正是有錢人不會做的事，什麼黑色星期五、雙11、聖誕節等折扣，讓不少人失心瘋狂買造成浪費，但真正白手起家的有錢人不會隨便亂花。股神巴菲特曾說過：「如果買不需要的東西，很快就必須賣掉所需的東西。」就是提醒人們不要在消費後，才把剩餘的錢存下來。

2. 不會把遺產留給後代

微軟創辦人比爾蓋茲及臉書創辦人祖克伯等富豪，都已簽署贈與契約（The Giving Pledge），死後會將大部分財產捐作慈善用途。兩位富豪都認為，孩子們是靠自己的努力成功，而非靠父母的「救濟」。

3. 不會購買電影、電視頻道及電玩

調查指出，逾80%的成功人士都喜歡閱讀，很少把錢花在娛樂上，如買PS5、Netflix等。巴菲特認為，在所有的投資項目中，最值得投資的就是自己的腦袋，智慧是別人無法搶走的財富，完全屬於自己的。

4. 不會購買太貴的住宅

有錢人相當注重「讓每分錢得到最大的價值」，因此他們不會買超過市價的豪宅。像股神巴菲特雖然富可敵國，但他目前仍住在1958年花31500美元（約台幣88萬元）所買的房子。

5. 不會申請多張信用卡

暢銷書《Rich Habits：The Daily Success Habits of Wealthy Individuals》作者Thomas Corley曾在書中提及，只有8%的有錢人會用超過1張信用卡。他坦言，信用卡越多的人，越有可能產生更多不必要的消費。

6. 不會繳滯納金

有錢人都按時繳納帳單、罰單，絕不會把錢浪費在繳滯納金上，避免不必要的浪費。

7. 不購買不具長遠價值的東西

有錢人買東西時會考慮產品使用期限及價值，所以對他們而言，買品質低劣、使用期不長的便宜貨並不划算。

CNBC報導，O'Leary Funds和SoftKey共同創辦人歐利瑞（Kevin O'Leary）認為，買車是愚蠢的行為。他解釋，汽車保養和保險都要花錢，還會折舊，如果花2.5萬美元買一台車，2年後可能只值1.2萬美元。

8. 不會買精品咖啡

CNBC報導，專精房地產的YouTuber史蒂芬（Graham Stephan）雖然月入22萬美元（約台幣600萬），但他喜歡自己在家泡咖啡，而不願意花錢買，更拒絕喝星巴克，他認為，星巴克這種連鎖咖啡店的咖啡賣太貴了，自己沖泡只要花是20美分。

9. 不會賭博

有錢人重視風險，認為賭博就是投機，是最不可靠的行為，可能讓自己落得一無所有的下場，所以他們不會跳進賭坑。

10. 不會退休

愈有錢的人，愈想活到老、做到老，財富雜誌《Barclay’s Wealth》一項調查報告指出，54%美國百萬富翁想退休後繼續工作，而60％擁有1500萬美元資產的人更不打算退休。分析認為有錢人多半有自己的事業，擔憂退休後公司群龍無首；另有人熱愛工作，並視為生活重心，無法適應退休生活過得太閒。