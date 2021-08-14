復健科醫師張勝閔高大帥氣，濃眉大眼雖然戴著口罩還是難掩師奶殺手的風采，不少等候接種疫苗的婆婆媽媽紛紛探詢有沒有女朋友。（常春醫院提供／謝瓊雲彰化傳真）

社頭國小快打站上午共有近500人前往接種，惠來醫療體系旗下員林常春醫院出動40名醫護團隊進駐為民眾服務。（常春醫院提供／謝瓊雲彰化傳真）

社頭國小快打站上午共有近500人前往接種，惠來醫療體系旗下員林常春醫院出動40名醫護團隊進駐為民眾服務。（常春醫院提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣長王惠美(右)一早就到社頭國小快打站關心疫苗施打情形，不忘感謝醫護人員付出，犧牲假期守護民眾健康。（常春醫院提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣13、14日一連兩天接種莫德納疫苗，社頭國小快打站由員林常春醫院為民眾服務，在院長汪國麟領軍下，出動40人醫護團隊到場，其中身高178公分、32歲的復健科醫師張勝閔，意外成為婆媽眼中的「國民女婿」，面對熱切詢問，他靦腆說，已婚了啦！

14日是七夕情人節，常春醫院醫護工作團隊一早7點就進駐社頭國小準備，並與社頭國小校護、縣府社會處支援人力合作布置場地，快打站採行宇美町式接種法。

不少婆媽陸續依照預約時段前來報到，等候接種空檔，看著熱心親切的年輕醫護人員，男帥、女美，紛紛開始打聽，想要幫家中單身兒女找對象；一早彰化縣長王惠美也到場關心接種情形，不忘在旁幫腔說「有好對象的話，真的應該幫忙碌的醫護人員介紹、介紹」。

汪國麟說，今天總計有506位民眾預約接種疫苗，實際共498人報到，報到率約98.4％，其中2人因近日剛換肝、泌尿道感染，醫師建議暫緩施打，改到醫院再評估，殘劑則由衛生局依名冊通知到場，順利完成506劑疫苗接種任務。

濃眉大眼、外型高大帥氣的張勝閔，面對被婆婆媽媽熱心詢問有沒有女朋友，趕緊笑著澄清，「已經結婚了啦！」他說，情人節還得工作，一早出門已經先跟老婆報備，晚上回家再好好補償、慶祝一下。

王惠美則說，今天很多人都在等著有情人出現，但更多民眾吃吃在等莫德納疫苗，要先恭喜已經等到莫德納疫苗的鄉親，呼籲第二劑仍要上網預約，她也提醒，雖說打完疫苗要多喝水，但也不要狂喝，變成「灌肚猴」，最後她再次感謝醫護人員的付出，犧牲情人節假期，守護大眾健康。