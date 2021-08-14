鄧超有愛家的好男人形象。（摘自鄧超微博）

孫儷為新劇的片頭題字。（愛奇藝國際站提供）

孫儷劇中職場不順，還遇到色老闆用針孔偷窺。（愛奇藝國際站提供）

孫儷飾演建築造價師。（愛奇藝國際站提供）

趙又廷飾演建築公司的菁英。（愛奇藝國際站提供）

孫儷劇中喝醉緊摟趙又廷。（愛奇藝國際站提供）

兩人有許多對戲。（愛奇藝國際站提供）

孫儷（左）和趙又廷的感情戲很有看點。（愛奇藝國際站提供）

孫儷搭檔趙又廷演出愛奇藝職場劇《理想之城》，這次她不賣房而是當起建築造價師，歷經背黑鍋遭開除、上司刻意打壓等挫折仍不放棄初衷，貼近現實職場生活的台詞讓觀眾看了很有感，播出後引起不少討論。

平時把練書法當興趣的孫儷，此次特地為《理想之城》的劇名題字，她爆料老公鄧超老愛跟著她去找書法老師，聽到書法老師問「幹嘛今天不讓他來？」她沒好氣地回說：「他來會影響我，每次鄧超一來，老師就不理我了，光顧著跟他泡茶聊天，我就在那很孤獨地練2個小時的字。」

鄧超也不忘幫老婆的《理想之城》宣傳，搞笑留言「大家有什麼想問她的儘管問我，我24小時在線。」夫妻倆結婚多年感情依舊甜蜜。

《理想之城》改編自若花燃燃的小說《蘇筱的戰爭》，劇中孫儷飾演建築造價師「蘇筱」，始終秉持著「造價表的乾淨就是工程的乾淨」信念工作，但在一起工地塌牆事故中，她被認為有連帶責任而遭開除，連剛考上的造價師證照也被扣發，之後又目睹未婚夫曖昧女上司遭遇雙重打擊。

孫儷之前在《安家》中飾演性格強悍的房產仲介，這次在劇裡則是職場背鍋小蝦米，一路蛻變成長。孫儷說：「這次的角色跟《安家》的『房似錦』很不一樣，『蘇筱』在成長過程中得到了家中很多的愛，所以她有很多的能量可以在殘酷的職場世界裡拚搏。」

劇中她歷經各種挫折，被公司開除後求職處處碰壁，好不容易有公司願意用她，沒想到老闆竟是個在員工廁所偷裝針孔的色狼，她氣到當場痛扁對方一頓，雖然因此進了警局，但見到前來關切的閨蜜仍不忘自豪的說：「我打架贏了！」

趙又廷則飾演建築公司的菁英「夏明」，他被渾身充滿熱情的孫儷吸引，2人越走越近。趙又廷表示，環環相扣的劇情跟職場上的你來我往是本劇的看點，還有他跟孫儷的感情戲。

第7集中，孫儷想起職場的逆境波折跟未婚夫的無情背叛，忍不住喝到爛醉並在KTV裡嘶吼宣洩，還把趙又廷誤認為已經分手的未婚夫，緊緊摟著他崩潰哭喊：「不要離開我。」牽動觀眾的情緒。

不少網友表示，她不僅能演霸氣娘娘，連小人物的內心世界也詮釋得相當到位。孫儷對《理想》中的角色很有共鳴，日前她在微博上感性寫下「生命的力量在於不斷的堅持，未來勇往直前，不歷經跌倒怎能邁向山峰，蘇筱讓我成為了她的粉絲，在我鬱鬱寡歡、歷經失敗時我想到她，是支持我的一股力量。」

活潑亮眼的女演員楊超越，這次在劇裡是趙又廷的頭號迷妹「杜鵑」，總是追著他跑，還拿出專業相機要孫儷替她追星，沒想到孫儷卻拍下一堆高糊醜照。戲外，楊超越拍了4張趙又廷的帥照並放上微博，還不忘壓上專業的站姐浮水印，釣出趙又廷回應說：「不錯不錯！原來相機裡真的有裝卡啊！」