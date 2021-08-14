市議員參選人陳聖文與妹妹在市場與民眾熱烈互動。（陳聖文提供）

本土疫情趨緩，民眾逐漸回歸日常生活，台北市大安文山區市議員參選人陳聖文，今在伊林擔任模特兒的妹妹陪同，一起拜訪文山區的木柵市場，兩兄妹把傳統市場當成伸展台，與攤商、民眾共度七夕情人節。

陳聖文的妹妹陳湘潔（湘HSIANG）目前是伊林經紀公司旗下的模特兒，從小兄妹感情好，看到哥哥為了地方服務日夜打拚，這次趁著工作空檔，適逢七夕情人節，自告奮勇擔任陳聖文的一日助理。

陳聖文表示，他每次拜訪市場時，大家都會熱情的幫他加油、給他建議，但這次與顏值、身高、學歷三高的親妹妹一同上陣，感覺攤商和民眾的反應更加熱烈了。

陳聖文指出，平常勤走基層，八點前就到傳統市場，那時人潮還不多，可以抓緊時間跟攤商聊天，也發送特製口罩，而到了假日，針對雙薪家庭提出一些育兒、教育、公共設施等兒少等議題交換意見。

陳聖文兄妹分別擁有189、178公分的高挑身材，走在傳統市場中十分顯眼，一路上吸引不少民眾目光、詢問度超高，婆媽現場興奮大讚，買菜還能親眼看到模特兒界的牛郎織女，真是難忘的七夕情人節。