高市經發局今（14）日宣布即日起夾娃娃機營業規範再放寬，訂定顧客進場規範。（柯宗緯翻攝）

隨著近日國內疫情趨穩，高市經發局今（14）日宣布即日起夾娃娃機營業規範再放寬，依中央規定訂定營業時間，並取消營運場所設置專人管理制度，但需設置監視器及廣播系統，與放置管理人聯絡資訊，若有需要店家應立即派人前往處理防疫問題。

經發局長廖泰翔表示，中央7月27日降至二級警戒，經發局即持續與中央及專家學者共同討論相關措施。考量疫情變化快速，且相關管理消毒作業必須審慎處理，市府遵循中央疫情指揮中心防疫政策，放寬夾娃娃機營業場所管理規範，並依消費習慣延長夾娃娃機店營運時間至午夜12時，請業者務必配合相關防疫措施。

經發局說明，在兼顧防疫與業者生計下，夾娃娃機店營業時間為上午8時到晚上12時，也請業者配合落實實聯制，全程戴口罩，保持社交距離及以每人2.25平方公尺設容留人數上限，入口量體溫、噴酒精或乾洗手液。

同時機台提供酒精或乾洗手設備供顧客操作前手部清潔，每小時也要派人定期巡邏及清消，並作成紀錄，場內也應設監視器及廣播系統及管理人資訊，若發現有違反防疫行為，立即前往現場處理。市府也將派員訪視稽查，如有違反防疫規定者，將依傳染病防治法處3千到1萬5千元罰鍰。