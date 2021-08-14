中央流行疫情指揮中心昨公布國內首例境外移入個案驗出哥倫比亞變異株，變種病毒肆虐各國，未來是否考慮加嚴邊境管理？指揮官陳時中表示，目前邊境管制沒有準備要放鬆，會持續用現在的強度來做管理。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前公認傳播力最強的就是Delta變異株，至於新的變種病毒，我們比較擔心是對於疫苗是否有更強的抵抗力，都有待進一步文獻來證實；邊境管制上，我們持續來偵測有沒有一些不尋常的變異株，也會跟專家來討論，有沒有必要修改解隔離條件，或是根據變異株傳播力來調整隔離場所。

據媒體報導，前疾管局長蘇益仁認為，免疫力不好的人感染後潛伏期可能拉長，光靠隔離、疫調、基因定序等手段防疫，不可能一直做下去。對此羅一鈞表示，確實有觀察到免疫系統比較弱的人，可傳染期會拉長，並非潛伏期拉長。

羅一鈞表示，一般來說確診者在醫院隔離10天左右，病毒量會下降到很低，達到解隔離的條件，不過在一些免疫不全疾病、風濕免疫疾病病人，在服用抗排持藥或免疫抑制劑藥物，病毒Ct值會一直維持在比較低，也就是病毒量比較高的狀況更久，甚至2到3周，

羅一鈞指出，這些人都是符合使用單株抗體的對象，需要比較長時間的觀察，看病毒的變化，避免傳染力持續，並且演變成重症的機會也比較高，需要密切和長時間的觀察。