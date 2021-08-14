千呼萬喚始出來！枋寮藝術村荒廢逾1年後，近來終於有2業者要進駐，且計畫打造成有別之前以藝術家工作室為主的藝術村，改以地方創生、商業營運、藝廊平台等模式，將公共財效能發揮到最大，預計9月底、10月初重新開幕。

由一群在地藝術家玩了20年的「枋寮藝術村」，在屏縣府不再與台鐵續租、去年3月完全撤村後，鄉公所接手稱，預計當年年底招商重啟，但至今藝術村仍如廢墟般存在，在地人非常擔心枋寮地標就此消失，幸近來終於捎來好消息，百生文創公司與雄獅旅行社確定進駐。

百生文創總經理呂玨音指出，今年4月得知公所開出枋寮藝術村招標案時，便進行一系列田野調查，期間發現枋寮在台灣史上是開發很早的地方，有很豐富的文化等資源，只是沒落後無人開發，但不影響潛在的觀光量能，加上交通便利、火車站就在藝術村旁，發展前景很可觀。

為此，百生文創決定爭取標案，而在尚未拿到合約前，他們先以「百生枋寮藝術村」為名舉辦詩歌創作比賽，結果該賽吸引鄉親踴躍線上投稿，此讓百生文創對在枋寮推廣藝術一事增添不少信心，6月底正式簽約後，開始籌畫18棟建築的運用，並與雄獅旅行社持續協商之後的合作。

「將以全新風貌與大家見面。」呂玨音說，以往的枋寮藝術村，主要是藝術家的工作室，而他們接手後，要以將公共財發揮到最大作用為目標，結合地方創生、商業營運、藝廊平台等模式，重新打造枋寮藝術村，因此也將於8月15日舉辦招商，邀請有興趣的文創、餐飲等業者一同來參與。

她強調，招商部分會針對枋寮人釋出優惠，而藝術家部分，雖然不再提供工作室服務，但會以媒合店家、邀展、徵稿等方式，讓藝術家以最沒有經濟壓力的方式，持續展出他們的作品、讓在地藝術發光。