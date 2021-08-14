甫出獄的三星少主李在鎔，父親是三星集團第2代掌門人李健熙，堪稱韓國經濟史的一頁傳奇。李健熙去年10月去世，享壽78歲，家中排行第3的他，本來並非父親、三星創辦人李秉喆屬意的接班人，最終卻在家族內鬥中脫穎勝出。

李秉喆原本一心栽培次子李昌熙，讓他一口氣掌管旗下7家公司，可惜李昌熙主管的子公司捲入走私案，不僅遭罰款，還因此坐牢半年，因讓集團蒙羞，李昌熙出獄後秒被「拉黑」，逐出接班梯隊，他也因而心生怨懟，甚至收集父親的貪污證據向青瓦台舉發，但最終不了了之。

李秉喆在被次子捅刀後心灰意冷，轉而培養長子李孟熙，但父子兩人個性不合，經常爭吵，才把目光放到李健熙身上。而李健熙也相當聽話順從，迎娶被李秉喆視為「國師」、當時南韓最大報《中央日報》會長洪連基的愛女洪羅喜，李健熙也正式戴上三星帝國的王冠。

不可諱言的是，三星在留學日本早稻田大學的李健熙手中快速茁壯，從1家只會做廉價電視和微波爐的家電廠，蛻變為「大到不能倒」的超級財閥，產業遍及各領域，他也被封為南韓的「經濟總統」，三星更是韓人口中，跟死亡、納稅並列人生不可避免的3件事之一。

常年位居南韓首富的李健熙，晚年生活卻不如意。除一度傳出召妓醜聞，更長期因心臟病纏身臥床，住在醫院的時間超過6年，而他死後，遺產稅高達12兆韓元（約新台幣2664億元），比南韓政府1整年徵收遺產稅還高3倍，也寫下南韓最高額遺產稅的紀錄。

為繳交巨額遺產稅，李在鎔和家人討論後，今年4月決定捐出父親生前收藏的2.3萬件珍品，除了畢卡索、莫內等世界名家作品，還有被視為南韓國寶的《仁王霽色圖》、《秋聲賦圖》等名作。南韓美術界人士推估，李健熙生前持有的美術品，總鑑定至少3兆韓元（約新台幣666億元），市價甚至可能超過10兆韓元（約新台幣2220億元）。