現場打造150坪療癒放鬆的粉紅田園世界，設有花草隧道及擺放各種多肉植物的純白溫室小花園等5大打卡點。（夢時代提供）

「卡娜赫拉的小動物」最知名的兩大角色分別為「P助」與「粉紅兔兔」，彼此間的有趣互動及呆萌模樣，深受少女們的喜愛！（夢時代提供）

超高人氣「卡娜赫拉的小動物」以全新田園小鎮為主題，於8月14日至9月12日，在夢時代8樓時代會館超萌登場！（夢時代提供）

隨著疫情趨緩，百貨展覽也順勢登場。高雄夢時代8樓時代會館搶攻暑假人潮，邀來高人氣「卡娜赫拉的小動物」以全新田園小鎮為主題，8月14日至9月12日打造150坪療癒放鬆的粉紅田園世界，成為網美打卡聖地，相當吸睛。

業者表示，展區中設有2米高的巨大花灑、浪漫花車、花草隧道、可愛花朵栽種造景及擺放各種多肉植物的純白溫室小花園等5大打卡點，民眾可融入場景同樂，一同與卡娜赫拉的小動物們留下精彩合影。開展首4日，展區單筆消費滿300元，即贈限定款小農氣球乙支，每日限量500支，共有2款圖樣等著粉絲珍藏。

「卡娜赫拉的小動物」最知名的兩大角色分別為「P助」與「粉紅兔兔」，彼此間的有趣互動及呆萌模樣，深受少女們的喜愛！自8月14日起，於夢時代8樓舉辦為期30天的田園小鎮主題展，除了可愛萌趣的5大打卡場景外，並推出全新小農圖素的生活雜貨、玩偶公仔、居家裝飾等周邊商品，其中包含了復古文青必備的茄芷袋、3.5吋盆栽造型娃娃、小農系列木杯墊、小農系列四腳凳、公仔盆栽裝飾等新品。