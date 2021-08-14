8月8日傍晚，北遷野生亞洲象群通過元江大橋返回傳統棲息地。（上游新聞／雲南森林消防總隊）

雲南北移亞洲象群安全防範省級指揮部指出，最遠北遷至昆明等地的14頭亞洲象，於12日23時48分，由玉溪市元江縣曼來鎮，進入普洱市墨江縣境內，目前正在墨江縣聯珠鎮癸能村委會附近林地活動，均在監測範圍，整體平穩，人象平安。和稍早媒體報導「回家」不同，雲南當地對此稱為「象群重返適宜棲息地」。象群北遷17個月來，未造成人員傷亡。

大陸上游新聞報導，2020年3月，16頭野生亞洲象離開原棲息地雲南西雙版納國家級自然保護區，一路向北遷移。2021年4月16日，象群從普洱市墨江縣進入玉溪市元江縣後，向北遷移110多天，迂迴行進1300多公里，途經玉溪、紅河、昆明3個州（市）8個縣（市、區），吸引眾多網友關注。

上游新聞報導，世界動物保護協會科學家孫全輝博士表示，野生象再次遷移的情況極有可能發生，未來的遷移方向很難預測，「影響牠們遷移方向的主要因素，一是棲息地是否能夠提供足夠支撐牠們生存的條件，主要是食物；二是是否存在天然的地形阻礙。」

2020年3月，16頭野生亞洲象離開原棲息地雲南西雙版納國家級自然保護區，一路向北遷移。同年12月，象群誕生了一頭象寶寶，家族成員增加至17頭。

2021年4月16日，野生亞洲象群從普洱市墨江縣進入玉溪市元江縣，離開其傳統棲息地，向北前行。4月24日，有2頭大象從元江縣自行離群回到普洱市。5月25日，1頭亞洲象在落單1天後歸隊。7月7日，離群31天的1頭公象抵達西雙版納國家級自然保護區管護局猛養子保護區。8月8日20時8分，14頭北移亞洲象經玉溪市元江縣老213國道元江橋安全渡過元江幹流，從元江北岸返回南岸，北遷大象回歸工作取得了「決定性進展」。

報導稱，北移亞洲象群處置專家組成員、雲南大學生態與環境學院教授陳明勇表示：「渡過元江幹流對北移亞洲象回歸適宜棲息地至關重要。對於亞洲象而言，元江流域雖然食物和水源豐富，但是隱蔽條件不好，不適宜長期滯留。」北移象群渡過元江到達南岸，對提高亞洲象種群的穩定性和安全性具有非常重要的現實意義。

報導稱，此次象群南歸最大障礙是處於亞洲象適宜棲息地與一般棲息地分界線上的元江。相關專家分析認為，大象在元江以北地區，雖能在部分區域生存，但到了冬季，降雨減少、氣溫降低、食物匱乏等各種因素將不利於象群的長遠發展。越往北，公眾直接接觸象群的經驗越少，人象衝突防範難度越大。