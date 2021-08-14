塞爾維亞一名男子20年前為了遠離社交，便搬進山洞中隱居，去年他進城才發現，城裡爆發新冠疫情，也讓他感到相當憂心，因此待疫苗問世後，他便下山接種，受訪時提到，「病毒不會挑人，也可能來到我這裡，來到我的洞穴」。

VIDEO Almost twenty years ago Panta Petrovic moved into a tiny Serbian mountain cave to avoid society. Last year on one of his visits to town he found out there was a pandemic raging. Now he's gotten his Covid-19 jab and urges everyone to do the same https://t.co/Gv3aq7lOOA pic.twitter.com/UDziY15ouA — AFP News Agency (@AFP) August 13 2021

根據《法新社》報導，現年70歲的佩德羅維奇（Panta Petrovic）在20年前，搬進塞爾維亞南部巴爾幹山脈（Stara Planina）上一處洞穴生活，他的「家」必須爬過陡峭山路才能抵達，而洞穴中他放有生鏽浴缸，用於上廁所與盥洗，以及用長椅和乾草組成的床。

佩德羅維奇來自附近的皮羅特州（Pirot），曾在當地黑市及國外當勞工，且結過很多次婚，被生活壓得喘不過氣的他，偶然發現遠離社會、擁抱大自然後反而更自由，他受訪時提到，「住在城市裡完全沒自由，總會有人來煩你，不是和妻子吵架，就是跟鄰居或警察吵架，這裡就沒人煩我了」。

佩德羅維奇隱居山洞前，捐出自己在國外賺的錢，並資助社區在鎮上修建3座小橋，他表示「錢是被詛咒的，會把人給慣壞」。平時他以溪中的魚與蘑菇為食，有時也會徒步走下山，至市區的垃圾桶裡找剩餘的食物吃，他還在郊區搭建棚子，飼養羊、雞、貓、狗等，其中他最愛的寵物就是重達200公斤的母豬馬拉（Mara）。

佩德羅維奇靠領取社會福利金、捐贈的食品及物資餵養動物，而去年他進入城市後，才知道新冠肺炎肆虐全球，因此等到新冠疫苗問世後，佩德羅維奇馬上下山接種，並表示自己很相信疫苗的效力，「我想打完3劑，包括加強劑，我呼籲所有人都接種疫苗」。