新北今增2例確診個案 7天去過3市場 15:372021/08/14 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市衛生局公布確診者足跡去過3市場。(新北市衛生局提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市今新增2例確診 2人均居家隔離陰性轉為陽性，都住樹林區，屬於家戶感染，新北市衛生局今公布2例確診案足跡，分別曾前往新莊富國路裕民市場、樹林彭厝太平市場與博愛市場。 新北市衛生局指出，案15948於8月10日上午8時到9時曾前往新莊富國路裕民市場；案15949，8月5日、10日去過樹林彭厝太平市場，10日、11日去過樹林博愛市場。 才＋0一天 新北今又傳出有確診個案 Delta太強 攻破保護力防線 12人打完兩劑仍染疫 #新冠肺炎 #台灣 #確診 #新北市 #衛生局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市1業務人員確診「足跡超多」 市府急匡列65人 15:582021/08/14 生活 嘉玲沒了 新北今增2例本土全在這區 14:472021/08/14 生活 打疫苗仍染疫 哥倫比亞病毒株首度侵台 04:102021/08/14 焦點要聞 大安區知名甜點店爆確診足跡 北市衛生局證實「曾有個案外帶」 09:312021/08/14 生活 確診者最好打疫苗 醫曝美研究：可降6成感染機會 11:592021/08/14 生活 大陸疫情多點爆發 官方稱總體可控 04:102021/08/14 焦點新聞 CNN開除沒打疫苗員工、法國強推健康通行證 都是被它逼的 09:202021/08/14 財經 陸單日新增30例本土確診 連續4天回落、南京＋0 13:222021/08/14 兩岸 新北增2例打疫苗死亡案例 三峽58歲男患慢性病、接種12天後亡 15:312021/08/14 生活 高雄登革熱 連20月嘉玲破紀錄 04:102021/08/14 地方新聞 新增3本土全來自雙北 另添2死 13:302021/08/14 生活 生活熱門新聞 午後大雷雨炸雙北 信義區民崩潰：台北暴雨快沉了 - 生活 老翁隱居山洞20年 知疫情後秒下山：病毒不挑人 - 生活 七夕激情交戰手冊曝 醫勸：愛愛3姿勢超危險 - 生活 麟洋配悠遊卡被罵翻 李洋緩頰遭女權鬥士轟只想賺錢：對你失去興趣 - 生活 新北今增2例確診個案 7天去過3市場 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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