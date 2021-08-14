新北市今新增2例確診 2人均居家隔離陰性轉為陽性，都住樹林區，屬於家戶感染，新北市衛生局今公布2例確診案足跡，分別曾前往新莊富國路裕民市場、樹林彭厝太平市場與博愛市場。

新北市衛生局指出，案15948於8月10日上午8時到9時曾前往新莊富國路裕民市場；案15949，8月5日、10日去過樹林彭厝太平市場，10日、11日去過樹林博愛市場。