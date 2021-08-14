台中市育樂街一處集合式住宅，14日12點約56分發生火警。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中驚傳一對夫妻今天情人節發生嚴重口角，41歲劉姓丈夫一氣之下點燃酒精膏縱火，造成自己全身60%燒燙傷，39歲妻子則因全身90%燒燙傷，送醫搶救後宣告不治，讓人不忍的是，夫妻倆這場爭吵引起的悲劇，一對兒女在家全程目睹。

警方調查，劉男與張姓妻子的一對兒女，年紀分別兒子14歲、女兒12歲，一家4口住在一起，夫妻倆今天中午12時57分發生爭吵，劉男憤而點燃酒精膏縱火，因火勢猛烈，造成妻子重傷送醫不治，劉男重傷。

據了解，事發時劉姓夫妻的2個孩子都在家，嚇得打119報案哭喊：「我爸媽在房間面放火，趕快派人來！」，後來孩子再次打119說：「火勢撲滅了，有2人受傷，媽媽全身燒盪，意識昏迷」。

這起縱火案發生在台中市育強街一處集合式住宅，消防局獲報立即派勤北屯、文昌、大誠、中區分隊，並出動11輛消防車、2輛救護車、38名消防人員前往搶救，趕抵現場時，發現夫妻倆都在同一房間內，現場火勢已被大樓保全撲滅，現場2名傷者其中張女全身約90%三度燒燙傷，已無生命跡象，劉男則全身約60%二度燒燙傷、意識清楚，坦承與妻子吵架，憤而縱火。

據悉，警方試圖詢問劉姓夫妻2個孩子的案發原因與經過，但2人嚇壞、情緒不穩，已請他們的姑姑到場安撫。