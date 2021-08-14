三星李氏王朝雖是富可敵國，但婚姻生活卻似乎多難美滿收場，不僅甫出獄的少主李在鎔失婚，現為單親爸爸，他的3個妹妹中，也有2人飽受愛情折磨，分別以離婚或自殘收場。

其中，現年51歲的三星長公主李富真，21歲就被父親李健熙帶在身邊磨練，行事果斷的她素有「小李健熙」美稱，2011年上任新羅酒店總裁暨執行長後不久，就辭退老臣進行改革，亦不乏商業頭腦，於仁川機場設立韓國首家LV免稅店。

原是接班熱門人選的李富真，卻在1995年在三星基金會當義工時，偶遇年長2歲的基層員工任佑宰，熱戀的兩人不顧父母反對結婚，成為家族中唯一未與豪門聯姻者，但這段「格差婚」卻未修成正果。

任佑宰婚後屢傳好吃懶做、還常家暴酗酒，2014年李富真以個性不合為由訴離，渣男老公竟獅子大開口，要求1.2兆韓元（約新台幣266億元）的超高贍養費，法院2016年准離，但李家仍需支付贍養費141億元韓元（約新台幣3.13億元）。

顛簸的感情路對李富真人生釀成巨大傷害，雖重獲自由身，卻與接班大道愈離愈遠，目前主掌酒店及化工產業，而兩人所生的兒子，則由李富真撫養。

至於畢業於美國紐約帕森設計學院的李敘顯，家中排行第3，掌管三星集團的服裝和廣告業務，2002年進入集團旗下的第一毛織公司，負責時裝及奢侈品業務，後與《東亞日報》前社長次子金載烈結婚，兩人婚後行事低調，鮮少出現在媒體版面，算是豪門聯姻中，少數三觀相符而能攜手至今的個案。

身為家中么女，被李健熙捧為掌上明珠的李允馨，就沒這麼幸運。1979年生的她，在時尚圈相當活躍，還開設個人網站，深受國民歡迎。2005年時，年僅26歲卻在紐約的曼哈頓豪宅自縊身亡，但三星否認死因，指因車禍意外喪生。

外界卻傳出，跟大姊同樣愛上窮小子的李允馨，父親李健熙不僅反對交往，還拿出高額分手費逼退男方，男方雖拒收卻同意分手，甚至遠走美國，李允馨為追愛也赴美，卻無法如願復合，加上傳患憂鬱症，導致走上絕路，成為李氏家族心中最深沉的痛。

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