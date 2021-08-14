第5輪疫苗已經接種完畢，第6輪疫苗要23日才有，等於有10天的疫苗接種空窗期，新北市副市長劉和然今（14日）再度向中央喊話，務實面對疫苗不足的問題，國產疫苗無可厚非，但一定要獲得人民的信任、國際接軌及科學驗證。

劉和然表示，至昨天為止疫苗已經打完，不只是新北市全國各縣市都一樣，若這一年來把疫苗準備夠，新北市一天可接種5.8萬人，這10天來就可以再接種58萬人，全國累積就可以增加10餘％疫苗覆蓋率，「還真的是可惜！」因為沒有疫苗無法繼續接種。

中央既然已經承認疫苗不足，一開始都說疫苗足夠，讓人民很混亂，市長侯友宜一直強調態度很重要，因為疫苗不足，就應該務實面對疫苗不足的問題。

劉和然表示，樂見國內發展國產疫苗，國家發展國產疫苗無可厚非，可是一定要獲得人民的信任、國際接軌及科學驗證。除了國產疫苗外，國際上已經成熟的疫苗要趕快進來台灣。