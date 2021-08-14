林隆璇〈為愛往前飛〉30周年紀念母帶特別版NFT下個月開賣。（青田音樂提供）

林隆璇出道35年，特別將當年紅遍兩岸三地的〈為愛往前飛〉原始demo母帶找出，藉由新科技NFT形式包裝重新誕生；林隆璇回首剛出道前期陷入事業低潮，沒事時常跑去做直銷，因為形象好、有熱忱加上能言善道，把直銷事業經營地有聲有色，甚至成為眾人眼中的直銷天王。回憶當年半途出師變「直銷天王」再轉回「正途」情歌天王的心路歷程，林隆璇坦言是一段學習及收穫很多的人生歷練。

他當年剛出道事業並無如預期一帆風順，曾一度想轉行做直銷，「當時因為我想賺錢又態度積極，才做第一個月業績收入就有4萬塊錢，當年的4萬塊對於一般上班族來說算是蠻好的收入，而且第二個月我跟團隊經營的那條線就準備與國外一家公司合作，我還變成負責其中一個區域的經理，要經營一個直銷團隊」；由於收入穩定加上有興趣，讓林隆璇當時認真考慮想轉行，後來因福茂唱片老板張耕宇三顧茅廬說服，才讓林隆璇再與音樂結緣。

林隆璇1986年踏入歌壇，剛出道的4、5年間發展不如預期，當時不但發片後沒有太大回響，寫的歌更常被退稿乏人問津，讓陷入低潮的林隆璇萌生退意、暴瘦4公斤，幸好他依舊定期到唱片公司的錄音室報到，某天靈感一來把就算粉身碎骨還是想繼續做音樂的澎湃心情化成音符，流傳至今30年的好歌〈為愛往前飛〉就此誕生。林隆璇透露原本這首歌叫做〈為愛往前衝〉，「在低潮時寫的歌感覺特別真誠，它象徵我剛剛進入流行音樂的一個心情，就是爲了最愛的音樂往前「衝」的感覺；不過當時音樂圈好友、也是資深寫詞人陳樂融建議我改成『飛』，因為『衝』比較沒有美感，後來事實證明他是對的。」林隆璇〈為愛往前飛〉30周年紀念母帶特別版NFT將於8月19日在「Fansi」開賣。