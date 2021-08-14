張小姐與先生帶著孩子一早就入園消暑。（陳淑娥攝）

趁著暑假倒數半個月，全台最大水樂園馬拉灣14日終於開園。（陳淑娥攝）

趁著暑假倒數半個月，全台最大水樂園馬拉灣14日終於開園。（陳淑娥攝）

趁著暑假倒數半個月，全台最大水樂園馬拉灣14日終於開園，將持續至10月11日。最早入園的遊客張小姐帶著孩子從新北土城南下，小朋友興奮說「終於可以玩水了，這樣才有放暑假的感覺！」悶壞的他們直呼，想要玩漂漂河、踩踩大海嘯的淺灘，一直到下午5時閉園才要回家。

全台最大水樂園馬拉灣將於14日開園，配合中央與地方主管機關規範，業者推出「防疫5＋1」措施，開放部分水上設施，減少設施使用人數，並控管入園人流，開放50％總量容留人數大約4000人，維持社交安全距離，讓遊客把握最後夏日戲水時光。

麗寶樂園渡假區發言人陳宇秀表示，馬拉灣以電腦自動監測水質、加藥，控制水中含氯量與酸鹼值，水中自由有效餘氯量保持在0.5~3.0ppm，水質酸鹼值為PH 6.5~8.0，機電人員定時檢測水質，救生員定時檢測各設施餘氯與PH值，即時檢測結果於各設施指示牌公告。

今日上午9時30分馬拉灣開園前，陸陸續續已有遊客抵達，最早入園的遊客張小姐一早帶著孩子從新北市土城區出發，小朋友興奮說，終於可以玩水了，這樣才有放暑假的感覺。至於擔不擔心疫情問題，遊客蔡小姐則表示，口罩濕了就換掉，手不要去接觸口鼻，多噴噴酒精，應該不會有大問題。

不少遊客均表示，雖有部分設施不能開，但業者推出優惠票價，還加贈麗寶樂園渡假區100現金禮券，非常有誠意，因配合防疫，可以玩水消暑就很開心，且現在遊客不多，不怕人擠人，經他現場觀察，防疫做得非常落實，玩起來也很放心。

樂寶樂園渡假區園長王永豪指出，馬拉灣即日起到10月11日開放，入園須遵守CDC、交通部觀光局、台中市政府等主管機關的防疫規範，水上設施必須全程佩戴口罩、各項設施分時分區人流管制、業者持續加強清消等防疫作為，讓遊客在防疫優先的前提之安全安心的嬉水消暑，歡度愉快的夏日時光。