佐賀縣大雨造成河水氾濫

據《日本時報》、「日本放送協會」(NHK)等媒體報導，由於九州地區上空積雨雲滯留形成線性降水帶，導致該區北部降下驚人豪雨，也讓日本氣象廳14日向佐賀縣、長崎縣與福岡縣發出大雨特報。從影片與照片可看出，豪雨不但讓房屋的半層樓淹沒於大水之下，路邊汽車也慘遭洪水滅頂，部分地區更落下過往的3倍雨量

福岡久留米的房屋約半層樓淹沒於大水之下，汽車也為之滅頂。(圖/路透社)

截至當地時間14日14時(台灣時間14日13時)，72小時內累積的雨量已讓日本西部與東部的30個觀測站，偵測到史上最大暴雨。其中，佐賀縣嬉野是累積雨量已達920.5毫米，為過去8月平均雨量的3倍。

久留米嚴重淹水，救難人員將受困民眾救出。(圖/路透社)

NHK引述日本氣象廳聲明，表示由於滯留鋒面活躍，廣島縣已發布河川氾濫與土石流警報。九州北部與廣島縣過去3天的降雨量，則超過8月平均雨量的3倍。此外，福岡縣則出現大水淹沒房屋半層樓，汽車慘遭洪水滅頂。

日本氣象廳警告，西部至北部在16日可能還會出現特大豪雨。東海地區24小時累積雨量將達300毫米，九州、四國、近畿與關東甲信地區則為250毫米，日中國地區為200毫米。

佐賀縣嬉野市因大雨而湧出滾滾泥流。(圖/路透社)

日官員指出，佐賀縣武雄市的六角川氾濫；加上排水系統故障，鳥棲市中心可能會出現淹水。

福岡縣也因為豪大雨而淹水。(圖/路透社)

目前豪雨共奪去1名婦女的性命，並造成2人失蹤。日本氣象廳呼籲居民應立刻避難，以確保安全。目前光九州3縣與本州廣島縣，就有超過140萬人收到5級撤離通知。