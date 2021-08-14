北市今日新增一名中山區確診個案。（北市府提供）

由於今日個案匡列人數較多，因此居家隔離人數從200多人爆增至311位。（北市府提供）

昨日7家醫院雖然篩檢1000多人，但最後沒有發現任何陽性確診者。（北市府提供）

台北市今日新增1例本土個案，台北市副市長黃珊珊指出，個案居住於中山區，目前感染源不明，由於其職業為外勤業務人員，共計匡列65人居家隔離，職場接觸者就佔了22人，另有20人自主健康管理，且個案是外食族，雖然足跡多但停留時間不長。

北市府下午舉行防疫因應記者會，針對新增個案狀況，黃珊珊表示，該案是昨日才確認，相關足跡都已通報並清消，因個案有相關疑似感染源的情況，前往醫院採檢確診後，就由衛生單位全面性匡列，目前共計匡列85人，65位居家隔離、20位自主健康管理，已有12人採檢陰性。

黃坦言，由於個案為外勤業務人員，多在外飲食，因此足跡多且停留時間短，必須一個一個確認，再比對實聯制跟電信足跡資料，判斷是否有公共場域要公布。其職場接觸者也比較多，在65名居家隔離者中，就有22位是他的同事，稍早爆出確診足跡的北市甜點店也是來自該案。

綜觀北市疫情，黃表示，疫情爆發後的第32周（本周）北市只剩下8例確診，仍希望個案能每天遞減、每周減半。至於為何居家隔離人數暴增到311位，主因是今日公布的個案匡列人數比較多，此外7大院區昨日篩檢1397人，最後沒有發現任何陽性確診者。