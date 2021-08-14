學生鑽轎底前下跪奉茶給家長，不少家長感動與孩子互擁落淚。（程炳璋攝）

每逢七夕作16歲是台南市傳統禮俗，往年每間寺廟動輒數百人參加，今年在新冠肺炎疫情下，台南市僅有2家寺廟縮小規模舉辦，安平開台天后宮14日活動，仍吸引200位學子到場鑽轎底，超乎廟方預期。

全台疫情已降為2級，安平開台天后宮決定舉辦對台南人意義重大的「作16歲」，原本預計只收100人，報名卻意外踴躍，增加一倍，廟方最後受理200人參加。另一家舉辦活動的廟宇為西來庵，活動規模更小，僅50人。

廟方14日活動上午9時展開，台南市副市長戴謙出席，期許學生透過這項文化儀式，學習承擔責任，勇於面對未來挑戰。

活動雖簡化，仍維持祭拜神明、謝父母恩、鑽轎底祈福3種意義。廟方將友廟的觀音菩薩、太子爺請到寺內供學生祭拜，並贈送太子爺御守、觀音菩薩的印材（未雕刻的印章）、文昌筆與媽祖毛巾。

學生下跪向父母奉茶儀式十分溫馨，不少父母受氣氛感染，上前與孩子落淚擁抱，廟方贈送瓷杯給學生留作紀念。

鑽七娘母轎底是重頭戲，今年因為疫情關係，廟方將學生分流，分批鑽入，再發給畢業證書，完成「轉大人」儀式。

安平開台天后宮總幹事林國民表示，往年除了廟內儀式，還會將學生帶到戶外參拜騎他廟宇神明，今年因為疫情，戶外活動皆取消，一切從簡。