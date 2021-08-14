「台南市有一間很好吃的肉粽，我想要買給家扶中心的家庭吃」，康那香公司董事長戴榮吉4月底造訪北台南家扶佳里服務處，表示想要買粽子送弱勢家庭過「五日節」，後因疫情爆發決定延後發放，近日疫情趨緩，今天上午戴榮吉親自到家扶發放粽子，遲來的愛心粽，為弱勢家庭注入無限暖意。

北台南家扶社工督導洪玉華表示，戴榮吉董事長路過家扶佳里服務處時常會進來坐坐，關心了解扶助家庭的需求，誠懇樸實的閒聊對話一如家中長輩的知心。今年農曆春節前夕，就捐出六萬元給佳里區的扶助兒童當過年紅包，疫情一起又馬上捐贈2500個兒童三D立體口罩。

端午節前，戴榮吉又想買好吃的粽子與弱勢家庭分享，還至家扶親自細心與社工員討論相關發放安排，此善舉也獲獅子會林坤旺、莊水聰、蔡明俊、黃庭輝、蘇清進及陳碧宗等獅友支持，請求要一起做愛心，合購了250份台南知名粽子。

北台南家扶扶幼委員鄭秀珍表示，自1995年起佳展志工即發起製作愛心粽活動，每年最高包粽數曾高達7000餘顆，這2年因受疫情影響不得不停辦，改發起「捐愛心粽活動」，但今年各項經費籌措都受疫情影響，家扶本以為今年恐無法順利籌足愛心粽，戴董事長的一句話，讓家扶志工放下心中大石。

洪玉華表示，愛心粽將由家扶社工限時專送到較偏遠的區域家庭，居住在附近的扶助家庭則到服務處領取，小朋友們領到粽子都十分開心，戴榮吉也勉勵大家，要懂得知福惜福並施福。