台灣、帛琉旅遊泡泡「5＋9」即將重啟，高染疫風險恐讓3＋11破口重演，新北市長侯友宜今在疫情說明會上表示，面對現階段疫情，最擔心Delta病毒再度來襲，要守得住，最重要的決勝點一定是阻絕於境外，避免造成台灣第二次傷害。

侯友宜說，做任何相關境外活動，我們特別要提醒，政府有責任更加嚴格謹慎，面對入境的管控要更嚴格，尤其這段時間從境外確診個案發現，28.7％是Delta病毒，所以不得不更加小心嚴格，相關的境外活動，應記取教訓，更嚴格落實入境管控、嚴格篩檢，不能讓病毒再度侵襲。