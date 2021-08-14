來自新加坡的27歲創作歌手文慧如14日七夕情人節於公開喜訊，她已悄悄在7月15日被交往近8年的製作人男友張暐弘驚喜求婚成功，高喊「YES I WILL」，認定初戀對象即是可託付的靈魂伴侶，文慧如目前尚未懷孕，2人做人計畫？她說順其自然，也希望近年先享受2人世界。

他們婚宴日期則是受到疫情影響，現在仍未確定，張暐弘是音樂製作人，他和邱鋒澤同組「原音兄弟」，努力打拼事業，張暐弘表示原先計畫要在宜蘭辦一場求婚派對，不料碰上疫情升溫只好無奈取消，後順勢改在新加坡獻驚喜，更邀請各地親友們一起透過視訊遠距見證兩人重要的甜蜜時刻。

2人相識到交往來到「七年之癢」之際，加上雙方對未來有共識，「肯定了就結下去」，回想起被求婚的經過，文慧如開心說：「暐弘安排了聖淘沙的度假行程，一到酒店房間發現有特別佈置，還有攝影師在拍我們，抬頭看到螢幕出現好多家人朋友，才意識到原來是求婚現場。」

文慧如坦言當下有些措手不及，在完全沒有準備的情況下，第一個念頭竟是哀嘆自己沒有精心打扮，「那天穿的是跟妹妹借來的裙子」。儘管如此，文慧如還是落下感動的淚水：「能在所有我愛的人的見證下被求婚，是一件很幸福的事。」