一名家住高雄市的60歲王姓男騎士因天氣太熱，在停等紅燈時大剌剌停在路中央陰影處，後方一名蔡姓男騎士嗆，「怕曬太陽就不要騎車」，王男頓時惱羞，轉頭問候「X你娘」，慘遭蔡男提告。高雄地院依妨害名譽罪，處罰金5千元，得易服勞役。

判決書指出，王姓男騎士於2月25日下午3時許，騎機車行經高雄市鳳山區光復路與青年路交叉口，但因怕熱，便將車停在非機車停等區的路中央陰影處；後方一名蔡姓男騎士按喇叭示意要超車，但王男不理。

蔡男遂脫口向王男說，「怕曬太陽就不要騎車」，豈料，王男聽了之後理智線秒斷裂，回頭不停地向蔡男飆罵「X你娘」，引起蔡男強烈不滿，旋即赴警局提告妨害名譽。

王男於偵訊時坦承有說「X你娘」，但否認有公然侮辱，辯稱，當時停紅燈，蔡男一直按喇叭，他是被嚇到很生氣才脫口而出，只是口頭禪等等。然檢方透過行車紀錄器、影像翻拍照片與對話譯文等，認定王男所言是卸責之詞，事證相當明確，向法院聲請簡易判決。

高雄地院簡易庭法官認為，王男僅因被按喇叭與指責，就公然在馬路上，以不堪言語辱罵他人，已貶損其社會上人格與地位，明顯無視他人人格尊嚴，並漠視法紀，考量王男否認犯行，依犯公然侮辱罪，處罰金5千元，得易服勞役。可上訴。