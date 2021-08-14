中職上半季冠軍遲遲未能產生，也連帶影響到下半季賽程安排，在一切仍然未定的情況下，也影響到各隊的投手輪值安排，富邦悍將投手教練吳俊良表示，還是要等賽程出來後再開會討論，狀元江少慶在下半季首周出賽應是沒問題的。

吳俊良表示，江少慶今天有到二軍投隊內比賽，約投65球左右，一軍初登板預計可投80至100球，「下半季首周出賽有機會，只是安排在哪天還不確定，也有機會安排在主場首戰登板。」

12日的保留比賽，富邦讓陳鴻文打頭陣，這也是他相隔三年多再度投長局數，對於陳鴻文日後的角色定位，吳俊良表示，目前還沒有特別想法，是否轉先發還要再評估。

吳俊良說：「那天只是想說讓他試看看，盡可能拉長局數，他投球的體能是沒有問題，不管是哪個位置他應該都可以。」總教練洪一中也表示，會詢問選手想法，也會觀察的投完球後的恢復及體力負荷等狀況。

至於另名傷兵郭俊麟，吳俊良表示，之前因疫情讓他進度有些耽誤到，但這周他有進牛棚投約30球，球隊也會持續觀察他手的狀況，洪總也說：「球隊會看他投完球的狀況，會測試幾次後，完全OK才會讓他出賽。」