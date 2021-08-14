行政院推五倍券拚振興，雖將改成免費領取，但不少民眾仍屬意拿現金，高雄市也加碼發1000元，台南市長黃偉哲表示，台南財政沒辦法負擔，不會跟進高雄加發1000元，但會加碼好禮抽獎，至於現金是否比五倍券好？他說，這是專業問題，國外也有許多發現金的例子，應交給專家做專業討論，不需要政治化。

黃偉哲說，五倍券目的是振興，雖然未發行已引起許多討論，針對五倍券跟現金哪個好？他說，這一題是專業問題，應交給專家去做深入討論，畢竟國外也有許多發現金的例子，現在不須要流於政治攻防議題，但這確實是一個值得討論的議題。

包括台北長柯文哲、國民黨都質疑現在不是振興的時候，藍營認為要就發現金救急救窮，黃偉哲說，之前中央已經發放紓困現金，直接把錢匯進民眾戶頭，並非沒發現金，而現在的五倍券目的是振興，希望刺激及帶動消費，所以才會希望以券的形式，鼓勵消費而不是把錢存起來。

隨著疫情持續趨緩，台南市政府兼顧防疫跟振興經濟，黃偉哲說，今天上午在大內區有解封後的首場產業文化活動登場，下午市區有七夕情人節活動，他提到，今天沿途不管是國道、市區，車輛都蠻多，顯示假日出遊的人多，但相關防疫規範仍要遵守。

他也呼籲，即使疫苗完全接種率達50、60％以上國家，每日仍有千人至萬人以上確診，所以，即使打了疫苗，外出時也要確實戴口罩、勤洗手、保持社交距離，「拜託大家，不管如何千萬不要把口罩摘下來。」