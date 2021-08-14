台灣疫苗不足，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說「台灣比我急的大概不會超過10個人，我天天都對這個事情很傷腦筋，大概每3天會夢到一次。」對此，新北市副市長劉和然舉韓國作法反酸，「台灣人很善良、很寬容、而且信任政府的，不要耗損他們對政府的信任。」

劉和然14日於防疫會議中表示，全台疫苗不足，韓國一樣面臨相同問題，韓國向莫德納訂了4000萬劑疫苗，但延期卻只拿到6％，韓國馬上派出世衛官員到達美國總部，13日與對方對談，莫德納馬上道歉，而且承諾如期如實交貨。

劉和然強調，回歸到市長侯友宜所提到的態度問題，他也向中央提出3點拜託，第一中央已經承認疫苗不足，一定要把疫苗算清楚，莫德納還有多少貨、何時會進來，不用向國人宣布但是要了然於胸，AZ還有多少。

再者，當算清楚疫苗數量後，要跟民眾說明白，有多少量，只能如何規劃，不要每天有不同的說話，否則會耗損國人對政府的信任感。

劉和然說，第三趕快落實去做，如果已經跟國際簽約，若無法如期交貨，是否有更積極的態度。國人要接種第二劑，因為信任政府，本來4周要施打，改成8到12周，AZ第二劑本來8至12周，變成44周至45周最好，國人就會懷疑是疫苗不足，還是真的如此打比較好，這影響到國人信心。

劉和然說，國人是信任政府，但好像買樂透一樣，勾選莫德納不知道何時可以打，另外，部長特別提到，七八年級生可以開始施打，這個方向不要只用說的，他們擔心只有國產疫苗可打。

劉和然說，到底是因為國劑疫苗不足，所以急著推國產疫苗，還是因為要推國產疫苗，所以讓國際疫苗變慢進來台灣，這些懷疑會讓年輕人對國家喪失信任感，中央政府要趕快想清楚。