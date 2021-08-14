台灣境外移入個案越來越多，中央昨日還公布國內出現首例哥倫比亞變異株，台北市副市長黃珊珊14日表示，該案就出現在台北劍潭安心檢疫所，新的政策是未來若在集中檢疫所、專責防疫旅館發現年紀較大、有慢性病或感染境外特殊病毒株的民眾，將全數轉送醫院觀察。

北市府下午舉行防疫因應記者會，針對防堵Delta病毒等特殊病毒株，黃珊珊坦言這是市府必須要注意的，尤其是Delta病毒，且昨日就在台北劍潭安心檢疫所驗出哥倫比亞病毒株個案，市府對此也非常謹慎，在與中央溝通後，決定頒發新的政策。

黃表示，將來入住集中檢疫所或防疫旅館的民眾，若有年紀較大、慢性病、境外特殊病毒株等3種狀況，將全數轉送到醫院治療與觀察，因為現在醫院量能目前都夠，可以應付。

「要有一批人是可以隨時上戰場的！」黃表示，雖然疫情趨緩，但變種病毒來勢洶洶，因此在人力物力上都要做足準備。北市目前疫調人力為400多位，但因應大量感染源必須增加人力，因此首先會先做備援人力的教育訓練，接下來也會將警政與民政系統納進防疫工作。

黃進一步指出，當大量感染源、病患進來，重點在於防疫專責旅館的開設，以及醫院內防疫專責病房的數量，過去就是因太多病人沒送進醫院、專責旅館也開得匆忙，目前有幾個備援的旅館，現在都轉回去收居家檢疫、居家隔離的民眾，但市府也和業者講好，只要疫情起來就要變回專責防疫旅館，之前招募的醫護退休人力也都在備援中，只要隨時發生都可以隨時上線。