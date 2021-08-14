台灣桌球好手江宏傑和日本桌球甜心福原愛被看作金童玉女的國際婚姻，在一連串婚變風波後，在7月結束5年婚姻，兩人的寶貝兒女目前則跟著江宏傑。今（14）日是七夕，江宏傑在IG曬出前世情人3歲女兒Aila的撒嬌影片，用小手手對著鏡頭比愛心，讓大票球迷被融化，但有人也忍不住虧江宏傑「爸爸亂教」。

七夕是江宏傑恢復單身後第一個情人節，雖然暫時沒有情人，但他的身邊有前世情人3歲的女兒Aila和2歲兒子小小傑陪伴。稍早江宏傑在IG曬出一段Aila的撒嬌影片，因為今日是七夕情人節，他問Aila要送爸爸什麼東西，Aila就用軟萌的聲音說：「我要送你一個東西」，還問他：「準備好了嗎？」。

當江宏傑回應女兒說準備好了，Aila就把小手伸進上衣裡面，在胸口掏了掏接著用小手比了一個愛心，讓江宏傑當下被撩到笑得超開心；江宏傑也在IG寫著：「愛拉拉，祝大家情人節快樂」，還忍不住虧女兒「好會撩」。

影片曝光後，一票藍勾勾的藝人被萌翻在底下留言，「融化」、「好甜哦」、「天啊啊啊」、「愛拉拉最可愛了，是把拔的貼心小棉襖」、「爸爸亂教」、「太可愛了吧」。