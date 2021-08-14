上季效力PLG桃園領航猿，場均只拿1.6分、2.6籃板的旅美中鋒孫思堯，14日宣告加盟T1聯盟台中太陽隊，他更訂出新球季可以拿到或接近場均雙十的目標，接下來就看他能否在新球季做到這個看來難度不小的目標，也可粉碎外界先前對他表現欠佳的負面印象。

以下是台中太陽新聞稿內容，『台中太陽籃球隊招兵買馬動作相當積極，今（8/14）日再宣布身高203公分的新生代長人孫思堯確定加盟，他將成為台中太陽捍衛禁區的頭號大將！孫思堯也為自己許下每場平均得分、籃板都能達到雙十數據的目標。

身高203公分的孫思堯直到進入HBL名校松山高中才接受正規的籃球訓練，且隨即入選亞青U18中華男籃代表隊，曾兩度在瓊斯盃披中華白戰袍亮相，今年更獲選為亞洲盃國手，惜受疫情影響未能如期參與。

孫思堯高中畢業後獲得NCAA二級的紐約理工學院全額獎學金，就讀會計系且完成4年學業，在去年返台加盟桃園領航猿。松山高中教練黃萬隆與師母林富美都對孫思堯印象相當深刻，林富美就說：「孫思堯並非從小在球隊環境長大的孩子，來到松山真的不容易，但那3年他沒鬧過脾氣、沒請過假。他是個很好勝的人，當知道自己目標是什麼時，會很努力朝目標前進！」

林富美認為，孫思堯其實仍未獲得機會證明自己，肯定他的能力絕非如此，期待他能為年輕的台中太陽隊帶來正確態度，並帶動球隊氛圍。黃萬隆也稱讚孫思堯相當努力，球場上願意做苦工、心態正確，希望他幫助台中太陽隊做出貢獻，展現防守能量與進攻技巧。

黃萬隆表示：「孫思堯的球齡其實很短，卻已經能有這樣的表現真的非常不容易，他的一切都還在學習並進步當中，希望他透過時間與經驗的累積能夠變得更加成熟。」

台中太陽總經理汪蔚傑則稱讚孫思堯是個相當自律的球員，且經過4年的旅美經歷，讓他無論心智或思維都更堅強成熟，「我認為他是可以直接頂洋將的5號位，加上他的語言能力，能夠直接與外援溝通，也可以成為場上潤滑劑，我們對他有很高的期待。」

孫思堯很感謝台中太陽給他這次機會，「我認為球隊與汪哥對我的規劃都很有誠意，他們有看到我的優點，把我找來是希望我真的能為這支球隊貢獻自己的力量，我也會全力以赴，努力不讓他們失望！」

孫思堯強調不給自己太多侷限，只想盡情發揮優點與長處，「希望自己能有穩定的上場時間與數據，我認為自己是有能力達到場均雙十或接近雙十的數據，我會朝這個目標努力，也很期待為台中而戰，體驗台中人的熱情！」』