藝人江俊翰昨（13日）突然在臉書表示自己有嚴重憂鬱傾向，也到醫院治療一個禮拜的時間，沒想到只是想跟粉絲透露近況，卻因此躍上媒體版面，讓他再次發文針對此事道歉，認為自己占用了太多媒體資源。

江俊翰表示原本只是想跟粉絲分享近況，沒想到卻引起媒體大篇幅報導，坦言自己不值得佔用寶貴版面，因此跟所有人致歉：「真的很對不起」，對於新聞曝光引起外界更擔憂他的狀況，他先是感謝這段時間所有人的關心，也強調自己狀況已經逐漸好轉，即便曬出的自拍照仍略顯憔悴，笑容有些勉強，但清楚知道「這只是一個沒有人能夠告訴你會需要多久時間，努力蛻變的一段過程而已」。

今天正逢七夕情人節，江俊翰也應景祝福有另一半的人，每天都能夠幸福快樂，沒有另一半的人，也能夠過的開心微笑、自由自在，至於正在為情所困的人，都能夠掙脫走出泥濘的沼澤，找尋到最適合彼此的相處模式，畢竟能夠換個身分和相處方式，或許能讓彼此距離和關係變的更親密，也不再需要懷疑對方而常常鑽牛角尖。

對此，網友紛紛留言打氣：「大家的加油打氣都無法取代你的自我意識力，請為了自己與親愛的家人力戰」、「其實每個人都有難關，但解鈴還需繫鈴人，想開了就沒事」、「我發現不要太要求100分，留一點點空間愛自己，人生會輕鬆些」、「凡事不要想太多一切，順其自然，身體健康最重要」。

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