台灣疫苗庫存已經見底，雙北更陷入疫苗空窗期，指揮中心今宣布，第6輪開放60多萬劑高端疫苗預約，預定23日開打接種；Yahoo奇摩「PK擂台」最新民調顯示，89％網友表態，不會為了要提前施打，而修改施打意願。

指揮中心日前宣布，高端疫苗23日開打，Yahoo奇摩於前天(12日)發起網路「PK擂台」調查，以「高端疫苗23日開打，你是否會為了提前施打而修改意願？」為題做網路民調。

這份調查截止於今天下午3點半為止，累計7706人參與投票與討論，僅有837名網友，會為了提前施打疫苗，而修改意願，占比約10.8％；其餘6869名、占比超過89％的網友表態，不會為了要提前施打，而修改施打意願，調查同步顯示，少數不會修改施打意願者，留言表態已經勾選施打高端，沒有修改必要。

網友願意修改施打意願，多是支持國產疫苗者，留言表示「支持國產疫苗」、「相信國內醫療水準」、「能先打就先打」、也有網友表態「有就打、無奈」，支持國產疫苗的網友也抨擊「全世界只有台灣真奇葩，自己人攻擊國產疫苗」，累計近850則網路留言。

不過，堅持打國際認證疫苗、不修改意願的網友發言更加踴躍，累計了近7000則留言，網友表態「不想當白老鼠」、「我OK、你先打」，還有網友請「官員先以肉身測試」； Yahoo奇摩這份民調，預計統計至下周一(16日)為止。